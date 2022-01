Une importante réunion a eu lieu entre le Groupe industriel des ciments d'Algérie (Gica) et l'Agence nationale des activités minières (Anam). Cette réunion a été demandée par les deux ministres respectifs, de l'Industrie, Ahmed Zeghdar et de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab dans la perspective de concrétiser les orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune visant «le renforcement de la coopération pour faciliter et développer l'exploitation minière», mentionne-t-on. Le développement de l'exploitation minière par le Groupe public est l'axe prépondérant de cette réunion déterminante. L'enjeu de la diversification industrielle est l'objectif central visant la relance de l'économie nationale. Dans ce sens, la réunion a vu la participation des «filiales Granulats de Gica et le Centre d'études et de services technologiques de l'industrie des matériaux de construction (Cetim)», pour aller le plus rapidement possible vers une politique de coopération entre les sociétés concernées dans le but de permettre au pays d'explorer et d'exploiter d'autres minerais en dehors du béton et de granulat. À ce propos, le Groupe public Gica et les autres opérateurs nationaux sont sommés de «saisir les opportunités offertes par le secteur minier, ainsi que toutes les contraintes qui entravent le développement de l'activité d'exploration et d'exploitation minières par les filiales du cimentier public, pour y remédier», souligne le communiqué des deux ministères respectifs. Le Groupe public Gica se verra assurer le travail de renforcement de la coopération pour faciliter l'extraction de matières premières de matériaux de construction, pour diversifier ses activités. Mais aussi l'extraction d'autres matières en mesure de permettre au pays de cesser de recourir à l'importation desdites matières ou produits semi-finis. Dans le même sillage, la réunion entre le Groupe public Gica et Anam s'est soldée par une recommandation visant à matérialiser «la stratégie du Gouvernement visant la relance du secteur des mines, avec l'implication des opérateurs économiques nationaux dans les différents segments de transformation des produits miniers, en vue de diversifier l'économie nationale, dans une logique de substitution-importation», précise-t-on.

Le Groupe Gica arrive a répondre au demandes du marché national en production du ciment, des granulats et du béton prêt à l'emploi. Mais le groupe public est, aujourd'hui, dans une autre logique qui consiste à multiplier ses efforts et ses capacités pour s'inscrire dans d'autres explorations et exploitations minières pour donner plus de chance au pays de ne pas recourir à l'importation et créer davantage d'emplois aux candidats au monde du travail. À ce propos, les parties concernées par la réunion ont souligné que «le Groupe Gica ambitionne de diversifier sa gamme de produits par d'autres matériaux comme le marbre, le granite, le travertin et la baryte. Le Groupe Gica s'est déjà lancé dans l'exploitation de marbre, suite à la reprise de l'Unité de Guelma et la carrière Onyx de Mahouna, détenues auparavant par l'Entreprise nationale de marbre (Enamarbre)», souligne-t-on.

Cette nouvelle stratégie sera à même de faire de notre économie et de notre industrie un pôle dont les secteurs du bâtiment et des travaux publics et autres segments de l'industrie nationale seront alimentés d'une manière intrinsèque par le Groupe public Gica et d'autres opérateurs nationaux qui s'impliquent dans le même processus dudit Groupe. Le Groupe Gica maintiendra la cadence des investissements dans le domaine de l'exploitation et l'exploration minières. C'est une stratégie qui s'inscrit dans le temps pour conforter et consolider l'économie nationale et l'introduire dans le processus de développement durable.