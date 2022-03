Comment sortir de la dépendance aux importations de céréales. La question s'est exacerbée depuis le début de la guerre en Ukraine. Les prix flambent. La facture sera salée. Parmi les défis à relever, celui de la sécurité alimentaire, de l'autosuffisance en matière de production des céréales, du blé particulièrement dont la facture demeure relativement élevée, est devenu crucial pour le pays. Les tensions qu'il subit depuis que les armes ont parlé entre la Russie et l'Ukraine, deux acteurs clés de l'alimentation mondiale, qui figurent parmi les plus grands producteurs mondiaux de blé notamment, ont fait exploser les cours de ce produit de consommation de base.

La problématique de la réduction de la dépendance de l'Algérie à ses importations de céréales s'est cependant imposée bien avant le déclenchement des hostilités entre Russes et Ukrainiens au point d'avoir occupé le haut de l'affiche lors d'un Conseil des ministres qui s'est tenu le 30 mai 2021. L'importance de la «révision de la cartographie de la céréaliculture, notamment le blé dur, selon les spécifications techniques, géographiques et économiques de chaque région et l'élaboration d'une conception globale et réaliste, en vue d'opérer une véritable révolution en matière de production des céréales et des semences», avait été soulignée par le premier magistrat du pays qui avait présidé ce rendez-vous. Abdelmadjid Tebboune avait mis en avant la nécessité de s'orienter davantage vers la production de blé dur, étant le plus coté sur le marché international, appelant à opérer une «révolution» dans la production des céréales et des semences. Le locataire d'El Mouradia avait, par ailleurs, ordonné d'entamer une action de sensibilisation de grande envergure, en vue de changer les mentalités dans ce secteur, tout en oeuvrant à davantage d'incitation, à l'effet d'augmenter la moyenne de production à l'hectare. Quelle est la situation actuelle? Selon des statistiques et des projections récentes, dans certaines régions céréalières, le rendement du blé dur à l'hectare a atteint jusqu'à 60 quintaux alors que les pouvoirs publics tablent sur une production de 71 millions de quintaux de blé dans un avenir proche, grâce à l'extension des surfaces irriguées qui devaient atteindre, en 2021, une superficie de 20 000 hectares à travers le territoire national dont d'importantes surfaces au sud du pays.

Selon des statistiques datant de 2017, l'Algérie doit importer plus de 8 millions de tonnes pour répondre aux besoins de sa population, ce qui la placerait au 3ème rang mondial des pays importateurs de céréales, derrière l'Egypte et l'Indonésie. Le volume de blé importé par l'Algérie devrait augmenter de 15,3% à 7,5 millions de tonnes durant la saison 2020-2021, selon des prévisions pour le marché mondial céréalier du Département de l'agriculture des Etats-Unis, publiées au mois de mai 2020 et qui devraient être encore valables eu égard à la faible pluviométrie qu'a connue l'ensemble du territoire national. L'alternative à cette dépendance résiderait dans la promotion des régions sahariennes dont le rendement, selon les estimations, pourrait atteindre les 100 quintaux par hectare. «L'avenir du pays est dans l'agriculture saharienne», avait déclaré, le 23 janvier 2022, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni sur les ondes de la Chaine 3 qui avait annoncé que la révision des prix des céréales à l'achat au profit des agriculteurs nécessitera une enveloppe de l'ordre de 30 milliards de dinars.

Il faut rappeler qu'«Ennahda» un projet phare de l'agriculture saharienne, une ferme géante s'étalant sur 30.000 hectares, devait être concrétisé à Adrar. 50% de sa superficie devait être dédiée à la production du blé dur. Que devient-il? Le projet avait été annoncé, en 2017, comme un modèle du genre en matière d'investissement agricole. À méditer...