Le secteur pétrolier carbure à pleins tubes. Colonne vertébrale de l'économie nationale, sa production est en constante croissance alors que le prix du baril de Brent, référence du pétrole algérien s'affiche largement au-dessus des 110 dollars. Il s'échangeait à 112,22 dollars, hier à 14h00. Soit 1,32 dollar de plus que la veille. Un des facteurs qui contribue à cette embellie des cours de l'or noir réside dans la stratégie adoptée par l'Opep+ qui a décidé de n'ouvrir, chaque mois, que prudemment ses vannes. Une politique qu'elle a poursuivi lors de sa réunion du 5 mai. Les représentants des 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs dix partenaires ont convenu «d'ajuster à la hausse la production totale mensuelle de 432'000 barils par jour pour le mois de juin», a annoncé sans surprise l'alliance dans un communiqué à l'issue d'une réunion expresse. Ce qui augure d'une augmentation de la production algérienne. La production pétrolière de l'Algérie augmentera d'environ 11.000 barils/jour en juin prochain, conformément aux décisions de la 28e réunion ministérielle Opep-Non Opep, tenue jeudi par visio-conférence, a assuré le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab. Il faut rappeler que l'Algérie avait augmenté sa production journalière de pétrole de 11000 barils en mai, portant sa production totale de 1,002 million de barils/jour en avril à 1,013 million barils/jour en mai. Il faut souligner d'autre part que l'Opep+ a opté pour une ouverture prudente de ses vannes depuis le printemps 2021 et n'a pas répondu aux attentes des pays consommateurs, européens notamment, pour compenser les barils russes frappés et menacés d'embargo. «L'Opep et ses alliés continuent d'assouplir lentement les réductions introduites en 2020 lorsque la demande s'est effondrée», explique dans une note Fawad Razaqzada, analyste chez City Index et Forex.com. Comment compenser les barils russes manquants? L'équation n'est pas si simple et c'est ce qui a retardé les pays européens à décider de boycotter le pétrole russe dont ils dépendent étroitement. L'UE paie 280 millions de dollars par jour à la Russie pour assurer sa consommation d'or noir. Il a été question dans un premier temps de solliciter l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés. L'Opep+ a dit: niet! Les 13 pays de l'Opep et leurs 10 partenaires emmenés par la Russie n'ouvriront pas davantage leurs vannes pour suppléer les barils russes menacés d'embargo par l'Union européenne. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole qui a mentionné dans son dernier rapport mensuel que la demande mondiale augmenterait de 3,67 millions de barils par jour en 2022, soit 480 000 b/j de moins que sa précédente prévision a averti qu'elle ne fera rien pour éponger ce déficit. Le secrétaire général de l'Opep, Mohammed Barkindo, a prévenu l'Union européenne, le 11 avril dernier, que les 7 millions de barils/j d'exportations russes qui seraient perdus en raison des sanctions ne pourraient pas être intégralement remplacés. Le projet d'embargo du pétrole russe qui est toujours sur la table continue de soutenir les prix du pétrole qui ne se sont pas autant bien portés depuis le déclenchement du conflit armé russo-ukrainien.

Une nouvelle mouture du projet d'embargo européen sur le pétrole russe avec des modifications demandées par plusieurs Etats membres est discutée vendredi (hier, Ndlr) à Bruxelles, mais la Hongrie bloque la proposition, ont indiqué des sources diplomatiques. La proposition de la Commission européenne d'interdire les achats de pétrole et de produits pétroliers à la Russie d'ici à la fin de l'année portait «atteinte» à l'unité de l'Union européenne, a estimé le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Une bombe à retardement qui risque de propulser le baril vers de nouveaux sommets.