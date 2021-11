Contre toute attente l'élan du baril a été stoppé net. Les cours du Brent ont retrouvé leur niveau d'il y a un mois à un peu plus de 80 dollars. Il se négociait, hier, vers 12h00 à 80, 94 dollars. Soit à peine 40 cents de plus que la veille. Après deux plongeons successifs, mercredi et jeudi, les prix du pétrole donnaient l'impression de vouloir rebondir. Quelles sont les causes de cette chute? Les prix du pétrole ont d'abord subi l'attaque des stocks de brut américains dont la hausse s'est avérée finalement beaucoup plus importante que prévue.

Les réserves de pétrole des États- Unis ont progressé de 3,3 millions de barils durant la semaine achevée le 29 octobre, selon les chiffres rendus publics par l'Agence américaine d'information sur l'Energie alors qu'elles étaient attendues autour des 2,25 millions. Conséquences: le Brent s'est replié mercredi de 3,22% à 81,99 dollars, tandis que le WTI a cédé 3,63% pour clôturer à 80,86 dollars. «La hausse des stocks de brut et de produits distillés (principalement gasoil et mazout) suggère que le marché va s'assouplir» et les prix se stabiliser ou baisser, a expliqué Michael Lynch, président du cabinet Strategic Energy & Economic Research (Seer). Ce coup de froid pourrait aussi être favorisé par la résurgence du Covid-19 en Russie et en Chine ainsi que par la gestion des pénuries énergétiques par les autorités chinoises, qui ont déjà entraîné une forte baisse des prix du charbon ces derniers jours, a souligné de son côté Louise Dickson, analyste du cabinet Rystad Energy. Il était dit que le baril allait boire le calice jusqu'à la lie. Le Brent lâchera jeudi 1,45 dollar pour terminer à 80,54 dollars tandis que le WTI clôturera à 78,81 dollars après avoir plongé de 2,05 dollars.

Les raisons de cette dégringolade ont été attrubuées à la réaction des Américains suite à la décision de l'Opep+ qui a décidé, le 4 novembre de n'augmenter sa production que de 400000 barils par jour en décembre.