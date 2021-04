Le 16ème Sommet ministériel de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés, a livré son verdict: pas une goutte de plus sur le marché que ce qui a été décidé le 1er avril 2021. L'Opep et ses 10 alliés mettront 350 000 barils par jour supplémentaire sur le marché, en mai et juin puis 441000 barils en juillet. «La réunion ministérielle a décidé de la poursuite de la mise en oeuvre de la décision d'ajustement de la production de la 15e réunion ministérielle de l'Opep-non Opep», indique le communiqué final qui a sanctionné la traditionnelle réunion mensuelle de l'Opep+, qui s'est tenue le 27 avril par visioconférence. Les «23» ont, cependant appelé à la vigilance. «Tous les pays participants doivent rester vigilants et flexibles, compte tenu des conditions de marché incertaines», ont-ils souligné faisant référence à la pandémie de Covid-19 qui connaît une explosion dans certains pays gros consommateurs d'or noir, à l'instar de l'Inde, sans la nommer. Mais c'est bien ce pays qui focalise tous les regards en ce moment.

Le «variant indien» a plongé le pays dans le désarroi depuis quelques jours, mettant le pays dans une situation apocalyptique: un record mondial de plus de 352 000 personnes contaminées en une seule journée, pour 2 812 décès enregistré lundi dernier. L'Inde consommait plus de 5 millions de barils par jour, ce qui la plaçait au troisième rang, derrière les Etats-Unis et la Chine, indiquent les chiffres du géant pétrolier, BP. Les cas de la Covid-19 sont en augmentation dans un certain nombre de pays, malgré les campagnes de vaccination en cours, la résurgence pourrait entraver la reprise de la demande économique et pétrolière, ont fait remarquer les membres de l'Opep+ lors de cette réunion, coprésidée par le ministre de l'Energie saoudien, le prince Abdul Aziz ben Salman; et le vice-Premier ministre de Russie, Alexander Novak. Vont-ils compromettre la marche en avant du baril? «Les gains du pétrole devraient rester plafonnés jusqu'à ce que l'Inde et le Japon, les troisième et quatrièmes plus grands consommateurs de pétrole, prennent un tournant dans leur lutte contre le virus», a affirmé Sophie Griffiths, responsable de la recherche au Royaume-Uni et dans la région Emea pour le courtier en ligne Oanda. La seule nouvelle positive sur le front du Covid-19 a été un rapport du New York Times dimanche, selon lequel les touristes américains entièrement vaccinés pourront visiter l'Union européenne pendant l'été, relève de son côté l'expert international des marchés de l'énergie Barani Krishnan sur le site du portail mondial financier, Investing.com.

La décision des «23» de maintenir inchangé a été, en tous les cas, bien accueillie par le marché et redonné du tonus aux cours de l'or noir. Le baril de Brent valait 66,45 dollars hier à 14h00, enregistrant un gain de 58 cents par rapport à la séance de la veille, tandis que le pétrole américain s'échangeait à 63,41 dollars, soit 1 dollar de plus que dans la journée de jeudi. Il faut rappeler que le

9 avril 2020, l'Opep et ses partenaires, dont la Russie, avaient décidé de réduire leur production de près de 10 millions de barils par jour pour stopper le plongeon des prix et de procéder à une coupe de 7,7 millions b/j à partir du 1er août, jusqu'à fin décembre 2020, avant de passer à 5,8 millions de barils par jour dès le début de 2021.

L'Opep+ a finalement décidé d'opter pour la prudence et de n'ouvrir que progressivement ses vannes. 7,2 millions de barils par jour à partir du 1er janvier avant qu'elle ne passe à 7,05 millions b/j en mars. 350 000 barils par jour seront mis sur le marché à partir du 1er mai. De même qu'il y aura un retour progressif en mai, juin et juillet 2021, des volumes de la coupe unilatérale de 1 million de b/j décidée par l'Arabie saoudite. Le prochain sommet de l'Opep+ a été fixé au 1er juin prochain