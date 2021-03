Coup de pompe. Les cours de l'or noir ne semblaient pas décidés à poursuivre leur marche en avant pour leur première séance de la semaine. Après avoir marqué un pic à 69,93 dollars hier, à 9h00, le baril de Brent a flanché pour se retrouver à 68,50 quatre heures plus tard. Une chose est sûre, il peine à franchir la barre des 70 dollars. Une zone que les analystes tiennent sous haute surveillance. Une espèce de verrou qu'il devra sauter s'il veut maintenir cette surprenante tendance haussière affichée depuis pratiquement le début de l'année. Ce qu'il a du mal apparemment à réaliser même s'il a réussi par intermittence à la franchir sans cependant réussir à s'y maintenir sauf de manière éphémère. Pas de quoi s'inquiéter pour le moment même si le recul observé, hier, en cours d'échanges était assez marqué. Le baril de Brent lâchait 82 cents à 14h30, affichant 68,40 dollars. Un tel niveau arrange toujours l'Algérie dont la loi de finances 2021 a été confectionnée sur la base d'un baril à 40 dollars. À court terme cela se traduirait par un retour à un niveau élevé de croissance qui lui permettra de réduire de façon significative son déficit budgétaire global. Et de surtout préserver ses 42 milliards de réserves de change. Pour rappel, les prix du baril de Brent étaient tombés à 16 dollars, le 20 avril 2020, avant de rebondir à plus de 68 dollars aujourd'hui. Cette hausse de 52 dollars représente indiscutablement une bénédiction pour les finances du pays. Ce rebond remarquable, s'il devait s'inscrire dans la durée, devrait lui permettre de vivre avec moins de stress les effets ravageurs du Covid-19, sur l'économie nationale. Une aubaine pour l'Algérie qui ambitionne de diversifier son économie pour sortir de son addiction au pétrole et réussir sa transition énergétique. Les jalons d'un nouveau modèle de croissance économique ont été, en effet, jetés à travers la création d'un ministère de l'Economie de la connaissance et des Start-up qui constitue un des engagements phares du président de la République. L'économie nationale est en pleine restructuration. L'actuel niveau des prix du pétrole devrait permettre à Sonatrach de mettre en oeuvre son plan d'investissement de 40 milliards de dollars sur 5 ans. Pourvu que le baril soit encore à la fête. Le net recul observé, hier, est-il inquiétant? Le baril a-t-il atteint ses limites? «Je reste persuadé que le marché est orienté à la hausse et le sera encore plus maintenant que l'Opep a reconduit ses coupes en avril», affirme Neil Wilson, de Markets.com. L'organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés «ont convenu de prolonger, durant le mois d'avril prochain, la baisse décidée en janvier, à savoir de 7,2 millions de barils par jour» avait indiqué le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, à l'issue des travaux de la 14e Réunion interministérielle Opep-non Opep qui s'est tenue, le 4 mars dernier, par visioconférence. L'Arabie saoudite poursuivra pour sa part sa baisse volontaire supplémentaire de 1 million de barils par jour. Une décision unilatérale prise lors du sommet de l'Opep+ qui s'est tenu en janvier. Autant de mesures qui ont enthousiasmé le marché, dopé les prix qui sont soutenus par les campagnes de vaccinations massives et le plan de relance économique américain de 1900 milliards de dollars. Cela devrait suffire pour que le baril ne baisse pas pavillon.