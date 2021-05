Le Conseil national économique, social et environnemental (Cnese) poursuit son cycle de consultations en direction des partenaires des différentes catégories, dans l'objectif d'affiner ses recommandations et ses stratégies à l'égard du gouvernement.

À cet effet, une journée d'étude sur le partenariat entre les secteurs public et privé avec la participation de représentants de différents départements ministériels, instances et entreprises publiques et privées, a été organisée, hier, à l'initiative du Cnese.

L'idée des promoteurs de cette perspective économique attrayante, à première vue, étant de passer à de nouvelles formules dans le financement des projets et des programmes au profit du secteur privé.

Un partenariat stratégique prôné par le Cnese, en vue de « rationaliser les dépenses publiques et alléger le fardeau découlant du recours au modèle classique qui dépend du Trésor dans le financement, la réalisation et la maintenance des infrastructures et des installations publiques», note le communiqué du Cnese. Dans le sillage de cette proposition alléchante aux yeux des responsables du Conseil, une politique nationale est envisagée, afin d'inclure le secteur privé national et étranger, en vue «d'adhérer à cette démarche stratégique dans le cadre de différents contrats de partenariat public-privé», note encore le communiqué.

Ainsi, la journée d'étude se voulait être un outil de vulgarisation, au profit «des responsables de la gestion du partenariat privé-public, aux juristes, aux conseillers techniques et aux avocats», des procédures juridiques et institutionnelles nécessaires au succès des projets tracés au titre de ce type de partenariat.

Plusieurs acteurs et opérateurs étaient conviés à ce conclave, notamment les représentants du patronat, des banques nationales, des compagnies d'assurance et de la société civile, ainsi que des chercheurs universitaires.

Les interventions au cours de cette journée, se sont également déroulées avec la technique de visioconférence, permettant à des experts et spécialistes, notamment Marcel Boyer, de l'université de Montréal (Canada), David Baxter, expert en partenariat public-privé aux Etats-Unis d'Amérique, Stéphane Saussier professeur à l'université de la Sorbonne (France), Dieudonné Bondoma Yokono, président du Conseil d'appui à la réalisation de partenariats Carpa au Cameroun, Atef Majdoub président de l'Igpp et chargé de mission au cabinet du gouvernement tunisien, et enfin Jorge Marti Moreno, président de l'Union internationale des avocats