Malgré les difficultés induites par de nombreux facteurs, la Société algérienne de gaz et d'électricité (Sonelgaz) de Tizi-Ouzou poursuit la mise en oeuvre de son programme d'alimentation et de raccordement des foyers à son réseau. Nonobstant le ralentissement engendré par la pandémie de Covid-19 apparue en 2019 et malgré les effets induits, notamment par la suspension des coupures qui ont doublé et les créances de la société auprès de ses clients, ce programme qui entre dans le cadre d'un programme quinquennal national est mis en application dans les délais.

Dans un communiqué émanant de sa cellule de communication, la direction locale de la Sonelgaz indique que «la direction de distribution de l'électricité et du gaz a mis en service 4933 foyers en gaz naturel, sur une longueur de réseau de 220 KM à travers 36 communes de la wilaya». Dans ce même communiqué, celle-ci précise que «l'effort consenti par la direction de distribution de Tizi Ouzou au cours de l'année 2021 a permis de raccorder près de 4933 nouveaux foyers en gaz naturel à travers 36 communes, a savoir la commune d'Abi Youcef, Aghribs, Agouni Geghrane, Akbil, Aïn Zaouïa, Ait Aïssa Mimoune, Aïn El Hammam, Aït Touddert, Azeffoun, Bouzeguene, Beni Douala, Beni Zmenzer, Boghni, Draâ El Mizane, Fréha, Frikat, Iboudrarene, Iferhounene, Iflissene, Illoula, Larbaâ Naït Irathen, Maâtkas, Makouda, Mekla, M'kira, Ouaguenoune, Ouadhias, Tadmaït, Timizart, Tirmitine, Tigzirt, Aït Boumahdi, Aït Yahia, Aït Yahia Moussa, Tizi Ouzou et Ouadhias.

En effet, la Sonelgaz poursuit son programme parfois dans des conditions difficiles. Ces créances auprès des clients, administrations, entreprises économiques et citoyens, sont énormes. Dans un communiqué émis le 24 avril de l'année 2021, celle-ci fait état de 2 094 millions de dinars. «Les difficultés financières nées de cette situation affectent la trésorerie de la société, retardent la concrétisation des différents projets inscrits dans les plans de développement de ses activités, en matière de réseaux électriques et gaziers, ainsi qu'en matière de la modernisation de diverses prestations proposées à sa clientèle et également oeuvrent à la protection des revenus et à la pérennité de la société», expliquait-elle dans le même document.

Enfin, il convient de noter que cette société connaît, aussi, certaines difficultés qui ne relèvent pas de l'ordinaire. Dans un communiqué émis le mois de novembre de l'année 2021 qui vient de s'écouler, celle-ci se plaignait d'agressions à origines diverses sur son réseau. En effet, la direction de distribution de Sonelgaz faisait savoir que «les travaux de chantier à proximité du réseau de distribution d'électricité et de gaz ont occasionné des dégâts aux câbles électriques et des défauts de gaz qui ont causé des coupures d'électricité et de gaz à nos clients». Des agressions, précise le communiqué, qui sont subies par son réseau, depuis le début de l'année en cours et qui ont atteint le nombre de 302 cas sur le réseau de distribution de l'électricité et de gaz, dont 268 relèvent de cas d'agressions sur le réseau de distribution de gaz naturel et 34 cas sont à mettre au registre des agressions sur le réseau de distribution d'électricité (aérien et souterrain).