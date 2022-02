Le pouvoir d'achat des Algériens est de plus en plus menacé. La hausse des prix, la dépréciation du dinar et la pandémie de la Covid-19 ont fini par l'achever. Les ménages ont alors redéfini leurs priorités, en reléguant au second plan certaines dépenses, comme les vêtements. On a alors vu émerger de nouveaux modèles de vente de prêt-à-porter, à l'image des Outlets ou la vente au kilogramme. Néanmoins, sur les réseaux sociaux, un nouveau mode de consommation est en train de connaître un véritable «boom». Il s'agit de ce que l'on appelle la «seconde main». Le concept vient de Lituanie, à travers l'application, Vinted, qui a conquis le monde entier. Il s'agit du vide-grenier 2.0. Si vous avez des vêtements que vous ne portez plus, ou des objets que vous n'utilisez plus, vous les mettez en vente sur l'application, à un prix abordable, ce qui vous donne une rentrée d'argent au lieu qu'ils encombrent vos placards et permet aux autres d'acquérir des produits dont ils ont besoin, à bon prix. C'est véritablement du gagnant -gagnant! Avec la pandémie de la Covid-19 et la vague «numérique» qu'elle a engendrée, cette idée est arrivée en Algérie à travers les réseaux sociaux. Des communautés de «seconde main» ont vu le jour. La plus connue d'entre elles est le recyclage DZ. Elle compte plus de 150 000 membres. Des centaines de transactions s'y effectuent chaque jour entre particuliers. Mounia est devenue une spécialiste. «Je ne vais plus aux magasins. Je fais mon shopping sur le groupe», assure-t-elle. «Cela me permet de faire des économies et de trouver, à bon prix, des articles que je n'aurais pas pu me payer autrement», soutient-elle non sans parler de l'avantage écologique de ce type de transactions. «Cela évite le gaspillage, et de jeter des articles encore bons à être utilisés», soutient-elle. Mourad y trouve également son compte. «En plus de vêtements en bon état, j'y trouve divers produits, jouets ou jeux électroniques. Je n'ai plus besoin de me ruiner pour me faire plaisir ou faire plaisir à mes proches», assure-t-il. Feriel est plus du côté du vendeur; mère au foyer, elle n'avait jusque-là, aucun revenu. «J'ai trouvé ce moyen pour me faire un peu d'argent en me débarrassant de choses qui ne me servent plus à la maison», rapporte-t-elle. «Mon histoire d'amour avec ce type de vente a commencé quand ma fille a eu ses 4 ans et n'avait plus besoin de sa poussette», raconte-t-elle. «Je me suis retrouvée avec un objet cher qui encombre ma maison. J'ai vu le groupe sur Facebook. J'ai alors mis en vente cette poussette, en quelques heures, elle avait un nouveau propriétaire», ajoute-t-elle. «Moi, de mon côté, j'ai pu réinvestir l'argent dans des objets plus en adéquation avec l'âge de ma fille. Tout le monde est donc gagnant dans l'affaire», se réjouit celle qui est devenue «accro» au recyclage. Redonner une seconde vie aux objets connaît donc un succès fou sur la Toile algérienne. Néanmoins, cette activité reste «anarchique». Il s'agit plus d'un grand «souk», sur les réseaux sociaux à but non lucratif. Certains porteurs de projets y ont donc vu une opportunité à faire du business. Ils ont lancé des plates-formes en ligne pour ce type de vente. À l'image de Dirideal, Vandista ou encore DZ Dressing. Il vise à encadrer ce marché en étant l'intermédiaire entre les deux parties, dans le but d'éviter les arnaques et autres entourloupes. Ils veulent avoir aussi un impact économique, avec la création d'emplois directs et indirects, dans les services qui entourent ce commerce, comme la livraison ou tout simplement offrir la possibilité à des particuliers d'arrondir leurs fins de mois. Il s'agit donc là d'une solution où tout le monde trouve son compte. Un nouveau mode de consommation est en train de naître sur les réseaux sociaux, durable et plus économique...