La Société des eaux et d'assainissement d'Oran subit d'importantes pertes financières. Celles-ci sont estimées à pas moins de 240 millions de dinars.

Pour cause, les raccordements illicites aux réseaux d'alimentation en eau. C'est ce qu'a indiqué le directeur général de l'entreprise, Oussama Helleili, soulignant que «chaque année pas moins de

12 millions de m3 d'eau sont détournés par le biais de branchements illicites». Sur sa lancée, il a ajouté que «ce volume équivaut à une perte financière minimale de 240 millions dinars».

Le phénomène est d'autant plus caractérisé qu'il est de visu perceptible dans plusieurs quartiers comme les Planteurs, Chetaibo et Sidi Chahmi, d'où des mesures à «entreprendre», affirme-t-on, et ce aux fins de redresser la situation. Tel que cela a été explicité par ses responsables, la Seor «attend beaucoup» du projet de la Charte de l'économie de l'eau, celui-ci sera soumis au gouvernement en ce mois de mai. «Cette charte prévoit la réactivation de la police de l'eau et inclut des mesures strictes contre les fraudeurs», a-t-on souligné.

D'autant plus que le projet de charte sur l'économie d'eau tire la sonnette d'alarme sur une situation hydrique qui est de plus en plus préoccupante en Algérie, tout en suggérant une nouvelle stratégie recommandant des solutions appropriées pour y faire face.

Ladite charte est élaborée par le ministère des Ressources en eau. Elle met l'accent sur l'urgence de mettre en oeuvre des mesures d'adaptation et prend en compte le manque des ressources hydriques à moyen et long terme, afin d'éviter une situation de crise. La Seor assure la distribution de l'eau potable à Oran.

Elle a déjà entamé l'élaboration d'une feuille de route et tracé des objectifs allant dans le sens des orientations de cette charte. Il s'agit essentiellement de la lutte contre le gaspillage au niveau des ménages et des institutions.

Le renforcement de la sensibilisation sur l'économie de l'eau, l'éradication des fuites et la réhabilitation des réseaux figurent parmi les priorités de la Seor dans un court terme, a assuré le même responsable. La crise sanitaire de Covid-19 avec ses répercussions sur les différents secteurs, n'a pas été un obstacle majeur devant une certaine volonté politique d'améliorer le service de l'eau dans la wilaya d'Oran, pourtant, la sécurisation de l'alimentation en eau potable, demeure toujours un défi de taille, estiment les responsables du secteur. «Nous avons tenu à achever tous les programmes tracés pour améliorer la situation de l'eau et de l'assainissement dans la wilaya d'Oran, malgré le contexte particulier lié à la crise sanitaire de Covid-19», a-t-on déclaré, ajoutant que «la priorité étant de raccorder ou renforcer les zones souffrant de problèmes de distribution, comme la daïra de Oued Tlélat, le pôle urbain de Misserghine ou encore Djebel Murdjadjou». Plusieurs projets ont été finalisés ou enclenchés au cours de l'année 2020.

À Oued Tlélat, un réseau de conduites de 34 km, reliant différentes communes avec le réservoir Araba, a été réalisé. Une station de pompage à Laaouamer et un réservoir de 15.000 m3 à Toumiate ont été, par ailleurs, réalisés dans le cadre de ce même projet réceptionné en juillet 2020.

Autre projet d'envergure lancé la même année concerne le raccordement au réseau d'alimentation en eau potable de Djebel Murdjadjou.

Ce projet permettra d'approvisionner cette zone qui souffre de gros problèmes en matière d'AEP, mais aussi la partie haute de la commune de Mers El Kebir. Pour le nouveau pôle urbain Ahmed Zabana, implanté à Misserghine, à l'ouest d'Oran, la DRE a réalisé toutes les études pour assurer l'AEP de cette zone, mal servie en raison du manque d'infrastructures hydrauliques.