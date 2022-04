«Les services du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Micro-entreprises ont enregistré, durant le 1er trimestre de l'année 2022, la création de 2.470 microentreprises financées par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat, ce qui a permis la création de 5.754 nouveaux postes d'emploi». Il va sans dire que cette célérité dans le traitement des dossiers et la réalisation des projets, découlent des multiples actions de réformes et de changement qui ont affecté l'agence. Forte du soutien indéfectible des pouvoirs publics, l'agence à effectué un virage important en matière de gestion dés son passage de l'Ansej à l'Anade, qui s'explique par un changement d'ordonnateur qui est passé du ministère du Travail, à celui des Finances, puis au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Microentreprises. À cela s'ajoute le volume des partenariats signé avec les grandes entreprises nationales telles que Sonatrach et l'association avec plusieurs institutions et département d'Etat, en vue de rendre visibles les débouchés et permettre aux microentreprises de prendre part au redressement de la situation économique. Un rôle qu'elle pourra désormais jouer pleinement, puisque les orientations économiques nouvelles, lui permettent d'intervenir par la prise de décision au niveau local, et de participer dans la résiliation de grands projets.Dans cette optique, de nouveaux horizons se profilent aux jeunes investisseurs, à travers des ouvertures économiques importantes, à l'image de la facilitation d'accès au foncier agricole et industriel, et des multiples coopérations avec les dispositifs d'aide à l'investissement. C'est précisément toutes ces actions qui ont contribué à insuffler une nouvelle dynamique au sein de l'agence, qui n'a pas manqué d'attirer les jeunes investisseurs. En somme, cette mue profonde opérée au sein de l'agence, exprime la volonté de l'Etat de faire de ce dispositif, un partenaire fiable et fort, pour la relance économique, en le hissant au centre des défis à relever et en confirmant son importance économique, notamment dans la création de richese et d'emplois. Il faut dire que ce n'est que sous cette configuration que le dispositif d'aide aux investisseurs, endosse réellement son rôle, et ce dans la mesure où il s'éloigne des anciennes pratiques et de la volonté initiale de sa création, où il ne devait qu' absorber un grand mécontentement populaire, et apaiser des millions de jeunes dans le désarroi.