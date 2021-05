1Trois zones d'activités dans la wilaya de Tlemcen concernant la pêche et l'aquaculture seront lancées avant la fin de l'année en cours, a-t-on appris de la direction de wilaya du secteur. Créées par la direction de wilaya de la pêche et des ressources halieutiques à proximité du barrage dans la commune de Honaïne, à Bir El Maleh dans la commune de Msirda El Fouaga et à El-Addès dans la commune de Ghazaouet, ces zones occupent une superficie globale de 6,45 hectares, ajoute la même source. Elles devront bénéficier prochainement de travaux d'aménagement dans le cadre de la Caisse (locale) de solidarité et de garantie des collectivités locales et accueillir 31 projets d'investissement dans la pêche et l'aquaculture, dont ceux d'élevage de poissons, de fruits de mer et de construction et réparations navales. Ces zones comprendront également deux unités d'exportation de poissons, une unité de traitement des fruits de mer, une écloserie et deux unités de fabrication de glace. «La réalisation d'une dizaine de fermes aquacoles est projetée à travers le littoral de la wilaya de Tlemcen, par la direction de la pèche et des ressources halieutique», a-t-on précisé. Long de 74 km, le littoral de la wilaya, qui s'étend de la plage d'Ouardania à l'Est, à celle de Marsa Ben Mhidi, à l'Ouest, permet d'implanter ces fermes, qui renforceront à terme les capacités de production piscicoles, a-t-on affirmé. La concrétisation de ces fermes nécessite la réalisation de zones d'activités aquacoles, qui constituent des «pieds à terre» pour les investisseurs en matière de logistique notamment, a-t-il indiqué, faisant savoir que la Dprh étudie, actuellement, les possibilités de réalisation de ces zones à travers le littoral. Pour parer aux difficultés liées au choix de terrain devant abriter ces zones, des visites de prospection sont organisées en étroite collaboration avec les services du cadastre et des Domaines, a ajouté le responsable, soulignant que la grande majorité de ces terrains relève du domaine forestier ou privé. Parallèlement, la direction de la pèche de la wilaya de Tlemcen a délivré des concessions pour la réalisation de trois fermes piscicoles pour l'élevage du loup de mer et la daurade à «Sidi Youchaa» où un projet de port de pêche sera achevé d'ici la fin de l'année en cours, a-t-on indiqué, soulignant que «les promoteurs de ces projets sont en négociation avec les banques pour leur financement». Par ailleurs, deux projets de fermes conchylicoles (moules) seront lancés en réalisation, incessamment, et en autofinancement, au niveau de la zone de Maârouf dans la commune de Msirda Fouaga.