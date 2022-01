Dans le cadre du programme d'entretien et de maintenance opéré chaque année au niveau des unités du complexe Sider, la direction générale a annoncé sur sa page facebook, l'arrêt de l'activité dans la zone chaude et les aciéries du complexe. Selon la même source, ce processus d'entretien ordinaire a débuté le 17 janvier et prendra fin aujourd'hui. Opéré comme chaque année, à la même période, par la direction de la maintenance, l'action vise à assurer le même rythme à toutes les unités du complexe, ce qui a nécessité la mise en veille du HFn°2, a expliqué la même source.

Cette dernière a précisé que le travail s'est poursuivi dans les autres unités, dont celles de la production des bobines de fer plat et des produits destinés à la construction, afin de couvrir la demande de tous les clients et réaliser un stock considérable au niveau des magasins de commercialisation, jusqu'à la reprise de toute la chaîne de production.

Par ailleurs, le directeur général du complexe Sider, accompagné des responsables des unités, a effectué une visite de contrôle durant laquelle il a supervisé l'opération de maintenance et s'est enquis de l'état du HFn°2, après sa mise en veille ainsi que la situation de l'unité de préparation des matières premières et de feutrage, en prévision de la phase de reprise de la production sans défauts et sans incidents surtout.

Sur ce dernier point, le complexe Sider El Hadjar a enregistré 15 accidents de travail en un mois. Des chiffres publiés sur la revue mensuelle du complexe, au terme du mois de novembre 2021. Selon les détails apportés par ladite revue dont nous détenons une copie, les 15 accidents ont occasionné 4 arrêts de travail et 4 autres sans arrêt (de travail).

Selon la même source, il est fait état de 216 jours perdus, avec un taux de fréquence réalisé de 10 75 pour un objectif de 6 49 et un taux de gravité de 0 15 pour un objectif de 0 07.

La même revue a rapporté que la majorité des accidents enregistrés sont au niveau de la TSS, avec 5 AAA durant le mois de novembre et le LAC dont un seul incident a occasionné

3 blessures nécessitant des arrêts de travail, 5 cas de brûlures superficielles, à l'exception de l'accident du LAC.

S'agissant des autres accidents, ils ont occasionné des traumatismes des mains et des jambes qui ont nécessité un arrêt de travail délivré par le médecin de l'entreprise, a ajouté la même source. Cette dernière a indiqué qu'une série de réunions a été organisée au niveau de la direction de la sécurité et au niveau de la direction générale, donnant lieu à la mise en place d'un programme, afin d' impliquer l'ensemble des acteurs de l'organisation dans la gestion de l'aspect sécurité au niveau opérationnel et d'agir davantage sur le comportement, afin de respecter et de faire respecter les règles de sécurité.

Cette feuille de route porte sur un objectif fondé sur un système de management de la SST (Santé et sécurité au travail), selon les normes internationales en la matière. Mise en place dernièrement dans l'entreprise, cette feuille de route favorise une bonne déclinaison des exigences SST, au niveau des unités avec des indicateurs de mesure, selon la même source.

Celle-ci a rapporté que le mois de novembre a été marqué par plusieurs démarches, dont la tenue d'une réunion CHS extraordinaire au niveau de l'unité LAC, suite à l'accident grave survenu le 10 novembre, lors d'une intervention sur l'armoire électrique de la salle des pompes 1 et la communication du REX de l'accident grave survenu le 24 octobre au niveau de l'unité TSS, dont la victime, un pontier, a été heurté au visage par un boulon projeté durant l'opération de levage.