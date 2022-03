Dans le souci de réaffirmer les engagements de l'Etat à prendre en charge les préoccupations des jeunes, l'association «Meeting of Algeria's youth», a voulu marquer sa deuxième session ordinaire, par un bilan valorisant les acquis enregistrés, et acter le début d'une nouvelle ère économique. C'est ce qu'a tenu à préciser le président de l'association, Abdelmalek Benlaouar en rappelant que «l'Etat garantissait aux jeunes toutes les chances pour réussir et exceller, une démarche qui témoigne d'une volonté politique pour concrétiser l'Etat des institutions. Il a offert aux jeunes toutes les motivations, comme en témoignent les efforts du président de la République visant à aplanir les obstacles et créer de véritables opportunités d'innovation».

Un appel à la mobilisation de toutes les forces vives du pays, autour de l'édification d'une économie productive, essentiellement orientée à propulser les jeunes, et leur donner des perspectives d'avenir.

D'autant plus que la force que représente cette frange de la société, est sans conteste un atout majeur pour réussir cette transitons économique. Cela étant, l'importance de reconquérir une crédibilité auprès des jeunes, se mesure au demeurant au volume de déceptions et de désillusions subies durant le règne de l'ancien régime.

Les décennies d'oligarchie et de corruption ont fini par briser tout espoir de voir les passerelles de la confiance se rétablir en le citoyen et l'Etat.

C'est dans cette optique, que les mesures de facilitations et l'éradication des freins administratifs et juridiques sont venues convaincre la jeunesse que désormais, l'Etat se tourne vers eux pour reconstruire les bases d'une économie saine et forte. Dans ce sillage, Benlaouar à exhorté les jeunes à rejoindre la vie économique, et à «créer des projets de développement et à exploiter toutes les opportunités et les facilitations accordées par le gouvernement, d'autant que 2022 constitue l'année de la relance économique». Il faut dire que malgré la complexité de la situation, et face aux multiples tentatives internes et externes, pour perturber la stabilité du pays, manipuler l'opinion publique, l'Etat a maintenu les actions de réformes qui commencent à avoir une visibilité sur le terrain à travers, l'amélioration du climat d'investissement et la mise en place de nouveaux mécanismes de gestion. Ces derniers ont contribué à relancer une dynamique économique, qui attire de plus en plus de jeunes porteurs de projets, soucieux de participer eu développement de leur pays.il y ‘a lieu de convenir que cet afflux grandissant des jeunes vers la création d'entreprises, pourrait à travers l'inscription de résultats probants et d'expériences positives, avoir un effet d'attraction non négligeable, et nécessaire pour renforcer cette vision nouvelle.

Autrement dit, l'application effective des nouvelles dispositions sur le terrain, et l'émergence d'entreprises jeunes qui s'affirment sur le terrain, confirment le début du changements tant attendu, notamment par les jeunes.

Dans le même sens, Benlaouar a tenu à relever les effets et les résultats de cette approche, qui ont généré «des milliers d'emplois créés et des centaines d'entreprises auxquelles la voie a été ouverte pour se lancer sur le terrain en parallèle avec l'activation du Conseil supérieur de la jeunesse qui accédera incessamment au rang des instances consultatives, lesquelles constituent la locomotive du développement global».