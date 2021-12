Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a réitéré la position de l'Algérie à l'égard des relations avec le Nigeria. À ce propos, il a souligné que «la volonté du gouvernement de renforcer les relations de coopération bilatérale avec le Nigeria qui est un pays central en Afrique, notamment pour ce qui a trait à l'activité du transport aérien, en vue de faciliter et d'intensifier les échanges commerciaux entre les deux pays, et à partir de ce pays vers le reste des pays africains dans le cadre de la Zlecaf (Zone de libre-échange continentale africaine) a-t-il exprimé à l'adresse du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Nigeria,qui, à son tour a rappelé la qualité des rapports qu'entretient son pays avec l'Algérie.

Il indiquera ainsi que son pays aspire «à renforcer les échanges bilatéraux dans le secteur des transports, rappelant l'accord de coopération dans le domaine du transport aérien conclu entre les deux pays en 2002, affichant également la volonté de son pays d'ouvrir une ligne aérienne directe entre les deux pays, en vue de faciliter le trafic et le transport des voyageurs et de renforcer la coopération entre les deux parties, sous ses différents aspects», a-t-il mentionné.

Les deux parties ont insisté sur la nécessité «d'approfondir le dialogue en vue de parvenir à des solutions efficaces concernant l'ouverture de la ligne aérienne entre les deux pays, conformément aux orientations des hautes autorités des deux pays», précise-t-on.

Il est clair que le degré des rapports entre l'Algérie et le Nigeria est très élevé ces derniers temps. Cette relation qui prend plus de sens et de profondeur ne semble pas faire l'affaire du Makhzen qui cherche à s'inviter d'une manière vicieuse dans la perspective de «glaner» quelques avantages par rapport aux aspects inhérents au gaz et le grand projet de gazoduc dont l'Algérie et le Nigeria se sont attelés à le concrétiser en étroite collaboration et coordination.

Le Royaume chérifien est en proie à une sérieuse crise énergétique et d'approvisionnement en carburant et en gaz. Le Makhzen essuie des échecs sur le plan économique et énergétique. Il vient de perdre la bataille du gazoduc qui passe vers l'Espagne.

La crise est en train de prendre davantage d'ampleur, surtout avec les rapports qui se consolident entre l'Algérie et le Nigeria.