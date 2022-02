C'est en présence de cadres du ministère de la Défense nationale, de représentants d'organismes et d'établissements publics, ainsi que d'enseignants et d'experts, que le commandement de la Gendarmerie nationale a organisé le premier séminaire national portant sur un sujet très important, à savoir: «Les crimes économiques et financiers multiforme et les moyens de les combattre». Le séminaire en question a été organisé au niveau du Cercle national de l'armée à Beni Messous, mercredi dernier.

Selon un communiqué du MDN, l'évènement, étalé sur deux jours et dont l'ouverture a été supervisée par le chef d'état-major de la Gendarmerie nationale, «revêt une grande importance, étant donné que le crime économique et financier, notamment, transfrontalier et bien mis au point, constitue l'un des défis les plus grands auquel fait face la société et l'État et dont les conséquences se répercutent sous divers aspects et se rapportent à plusieurs secteurs».

À l'évidence, ce colloque, devenu nécessaire dans cette conjoncture où les crimes économiques sont une réalité en Algérie, «a pour objectif de faire le point sur cette réalité dans notre pays, à partir de sous-divers angles», souligne le communiqué du ministère de la Défense nationale, qui ne manquera pas d'ajouter que cette initiative, prise par la Gendarmerie nationale, est une occasion devant permettre «de s'enquérir des moyens et des méthodes à même de le combattre et de le contrecarrer, tout en mettant en évidence les efforts des intervenants actifs dans ce domaine.

Il s'agit également de définir les mécanismes efficaces pour mettre fin aux menaces du crime économique et financier».

Dans ce même communiqué, on pouvait lire aussi que «la lutte efficace contre ce type de criminalité commence par l'étude de ses divers aspects et par la fédération des efforts déployés par les intervenants dans ce domaine».

C'est dans cet objectif, en effet, commente le ministère, que «le commandement de la Gendarmerie nationale a organisé cette réunion qui a regroupé des académiciens et des professionnels, afin de parvenir à une complémentarité dans l'accomplissement des missions, selon la compétence de chaque structure», mais aussi «de mettre des bases solides pour bâtir une vision nationale et globale qui tient compte de la priorité que représente la sécurité sociale et économique de l'Algérie», atteste encore le ministère.