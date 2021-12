La soixantaine d'exposants ayant animé depuis lundi dernier, la 4e édition des journées techniques sur la figue, organisée à la Maison de la culture de Béjaïa, se sont quittés, jeudi, sans trop d'espoir pour une filière agricole en perte de vitesse d'année en année. Même la commercialisation du produit devient problématique, vu sa rareté et son prix, qui ne laisse pas un grand choix ni au producteur ni au consommateur, qui s'observent ainsi, qui derrière son stand. Pour commercialiser leurs récoltes ou ce qui en reste, les exposants, venus des wilayas de Tizi Ouzou, Bouira, Alger, Sétif, Touggourt et Béjaïa n'ont pas fait le plein, malgré une foule de visiteurs des différentes localités de la wilaya, fidèle à ce rendez-vous dédié à la figue et aux produits du terroir. Intervenant quelques semaines après, la fête de la figue, tenue en octobre dernier, les exposants ont eu l'occasion d'échanger et trouver des solutions partagées quant au devenir de la filière, sujette à un diminution criarde. La production était faible cette année. Elle est estimée à moins de 100 000 quintaux pour une superficie de 10 000 hectares. Un facteur d'inquiétude aussi bien pour les producteurs que pour les consommateurs, restés perplexes devant la rareté du produit et son renchérissement continuel. La rareté de la figue fait grimper son prix.

Un kg s'est vendu entre 1 000 et 1 500 dinars. La sécheresse et le manque d'irrigation, les incendies, le vieillissement et le non-renouvellement des vergers sont autant de facteurs, qui n'ouvrent pas beaucoup de perspectives, sur notamment la qualité et les prix. L'augmentation des superficies des vergers est ainsi préconisée. Il en est de même pour le respect des itinéraires techniques, notamment le début de la préparation de la saison «figuicole» dès le mois de mars. Il a été beaucoup question, de la figue au cours de cette manifestation en raison de son prix et de la rareté d'autres produits du terroir, à l'image des produits de l'artisanat traditionnel, de l'huile d'olive, du miel et de produits de la ruche, qui étaient présents. Cette nouvelle édition est venue rappeler aux agriculteurs et aux responsables administratifs l'impératif de redoubler d'efforts afin d'encourager la production des produits de terroir.