C'est ce qu'a souligné un communiqué, émanant de la direction générale du complexe sidérurgique d'El Hadjar. À l'issue de cette réaction, les fausses listes publiées sur facebook, comportant pour la plupart, des noms de travailleurs détenteurs de contrat d'emploi à durée déterminée, non concernés par la titularisation, explique la même source. Dans ce contexte, la direction générale de Sider a expliqué, dans ce communiqué rendu public, que «les listes nominatives des travailleurs concernés par le transfert de leurs contrats en CDI (contrat de durée indéterminée), ont été déterminées par la direction des ressources humaines, selon des critères approuvés, récemment, lors du conseil de participation tenu le 29 mai dernier». La méme source a ajouté que «les travailleurs concernés par cette décision seront convoqués incessamment». De ce fait, explique ladite source, les listes relayées ici et là, sur les réseaux sociaux ne sont pas officielles. Elles ont surtout un caractère malveillant, visant la création de tension et une volonté de déstabilisation de la sérénité de l'entreprise, afin de faire échouer l'opération. Au titre du même communiqué, le DG de Sider/Annaba affirme que toute information parue hors les canaux légaux de la direction générale d'El Hadjar, ne représente que l'auteur de sa publication. Suite à quoi, les responsables de Sider El Hadjar se réservent tout droit de réponse et de poursuites judiciaires, contre toute personne publiant de fausses et douteuses informations sur l'entreprise, a conclu la méme source. Pour rappel, le processus de permanisation des contractuels du complexe d'El Hadjar, a fait l'objet d'une série de négociations, engagées depuis des mois entre la direction générale de Sider El Hadjar et le partenaire social. Des rencontres au bout desquelles, il a été convenu, une titularisation graduelle en fonction des cirières au cas par cas. Signalons que, le complexe sidérurgique, compte quelque 1600 contractuels, recrutés dans le cadre de contrats CTA/CDD. Un personnel qui devra passer progressivement à des contrats à durée indéterminée (CDI) à partir du mois de juin courant. Si l'amorce de l'opération de permanisation est conçue comme une délivrance pour les contractuels, elle se présente comme un rempart devant les manoeuvres malsaines et cupides visant la déstabilisation de l'entité.