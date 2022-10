Cette rencontre vise une meilleure organisation du secteur de la pêche et de l'aquaculture à travers la wilaya. L'objectif de cette coopérative est d'améliorer les conditions socioprofessionnelles et économiques de cette catégorie de professionnels et d'instaurer un nouveau cadre pour organiser la profession. Parmi les avantages qu'offre la création de ces coopératives, figure l'exonération d'impôts et l'allègement des procédures administratives. Un minimum de cinq professionnels est requis pour la création et ils doivent par la suite s'inscrire sur le Registre national des coopératives de la pêche et de l'aquaculture, géré par la Chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture. Le regroupement autour de cette coopérative permet aux professionnels de la même filière de mieux s'organiser pour bénéficier de beaucoup d'avantages en relation avec leur activité, dont l'exonération du paiement de la TVA et l'acquisition du matériel avec des montants réduits, ce qui se répercute sur les charges. Les professionnels des différentes filières de la pêche sont invités à se structurer autour de la coopérative pour surmonter toutes les contraintes liées à l'exercice de leur activité.

La wilaya de Béjaïa dispose d'une façade maritime dépassant 100 km de côtes, qui lui confère un important potentiel en matière de pêche et d'aquaculture. Cependant, malgré ces dotations naturelles, les activités liées à l'exploitation des ressources halieutiques demeurent parmi les moins porteuses pour l'économie de la région. Compte tenu de la nature des équipements utilisés, l'activité de la pêche bute sur deux situations dont la sous- exploitation de stock de pêche et la surexploitation dite «de croissance» de la ressource, qui causent le sous-développement du secteur de la pêche de la wilaya. La crise économique qui a considérablement réduit le pouvoir d'achat du citoyen algérien, a fait que la sardine, qui faisait le bonheur de la classe moyenne, se fait de plus en plus rare et son prix connaît des fluctuations qui se soldent par des hausses permanentes. Pour permettre au citoyen de consommer du poisson tout au long de l'année, la création de coopérative s'impose comme moyen d'y parvenir et la sensibilisation des pécheurs en cours pourrait déboucher sur la stabilité du marché.

Récemment le wali de Béjaïa s'est penché sur la situation du secteur de la pèche lors d'une séance de travail consacrée au suivi de l'état d'avancement des différents projets d'investissement dans le domaine de la pêche et de la réparation navale. L'entrée en exploitation de ces projets contribuera au développement de l'économie nationale. C'est pourquoi a-t-on jugé utile de s'attaquer aux problèmes des investisseurs, dont la suppression des restrictions, la levée des obstacles et des difficultés et d'oeuvrer à trouver des solutions rapides à cet important dossier.

Lors de cette rencontre, il a été relevé la nécessité de travailler pour surmonter les obstacles et traiter tous les dossiers selon les priorités. Le chef de l'exécutif avait donné des instructions immédiates pour régler tous les problèmes au secteur de la pêche pour relancer l'investissement qui s'inscrit dans les priorités des pouvoirs publics.