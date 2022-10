Au coeur des réformes économiques, la mise à niveau des zones industrielles et la création de nouvelles sont sans contexte le défi majeur du secteur de l'industrie. L'objectif étant de porter la contribution de l'industrie au PIB à 15%. C'est dans cette optique que le président de la République a ordonné au ministre de l'Intérieur, d'«instituer dans l'immédiat une fiche technique sur la situation de toutes les zones industrielles dans les wilayas en termes d'activité et de propriété foncière». Une étape incontournable de cette révolution industrielle, du fait que l'évaluation de la situation contribuera à dégager les outils nécessaires pour redonner aux zones industrielles, leurs vraies fonctions, en l'occurrence, abriter les leviers d'une réelle relance économique. Après l'application des nouvelles dispositions et mesures de facilitation pour l'investissement, et après avoir entamé des actions profondes pour dégeler et relancer les projets, la mise à niveau des zones industrielles et d'activité s'impose à plus d'un titre. Et pour cause, elles représentent le socle qui permettra aux politiques économiques de se concrétiser et d'impacter l'économie nationale. Autrement dit, le potentiel existant, notamment en infrastructures, devrait servir comme une rampe de lancement pour une nouvelle dynamique, et de nouveaux objectifs. Pour ce faire, l'établissement d'un état des lieux sur des bases chiffrées, reflète l'émergence de nouveaux mécanismes de gestion et de fonctionnement, qui traduisent une volonté sans failles des pouvoirs publics à réamorcer une activité industrielle à même d'impacter positivement les indicateurs macroéconomiques. Cela étant, ce plan de développement nécessite en plus du temps, un réel assainissement de l'administration, des pratiques anciennes, et des effets de la bureaucratie et de la corruption.

C'est dans cette optique que le président de la République a affirmé que «l'intérêt ne résidait pas dans la multitude des zones industrielles créées, mais dans leur utilité économique en termes de création d'emplois et de relance de l'économie nationale pour drainer les véritables investissements productifs, et non pas par des décisions administratives».Il faut dire que l'orientation est on ne peut plus claire, et s'articule autour du principe d‘ouverture franche pour les opérateurs économiques. Forte d'un accompagnement juridique conséquent, cette dernière inclut l'adhésion de tous les acteurs de la scène économique à la nouvelle stratégie, qui vise à diversifier les sources de création de richesse et d'emploi. À ce titre, il va sans dire que l‘administration locale est en phase de jouer un rôle prépondérant dans la relance économique. Ce dernier s'articule autour de l'impératif de mettre en place les conditions optimales pour l'application des ces directives. Autrement dit, les collectivités locales s'attèllent dans ce sens à passer à une gestion technique et purement économique, loin des réflexes de dépendance au financement de l'État. L'heure étant à la valorisation des potentialités locales et à leur exploitation. Dans ce sillage, le président de la République a instruit de «créer dans chaque commune des zones d'activités destinées aux jeunes et aux petits métiers en vue d'absorber le chômage, et ouvrir la création des zones industrielles au secteur privé». Précisant que «seule une réflexion profonde autour d'un nouveau régime était susceptible de relancer l'économie nationale, où l'Etat accompagne les porteurs d'idées et d'initiatives loin des précédentes expériences basées sur la rente et le gain rapide»