C'est un programme d'exportation hors hydrocarbures «ambitieux» qui vient d'être proposé par la Confédération des industriels et producteurs algériens (Cipa), laquelle a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour identifier les producteurs algériens désireux s'inscrire dans le cadre du processus d'exportation de leurs produits, a indiqué cette organisation patronale.

Cette proposition, détaillée dans un communiqué de la Cipa, a été élaborée à partir d'un «long processus» de recherches et d'études expérimentales suivi d'une concertation avec nombre d'acteurs opérationnels sur le terrain.

Cette action, note le communiqué, est partie prenante dans la nouvelle feuille de route élaborée par la Cipa, qui s'inscrit en «droite ligne des orientations des pouvoirs publics».

Oeuvrant dans le cadre de la poursuite de ses propositions et la mise en oeuvre de ce programme sur le terrain, la Cipa souhaite et insiste sur l'adhésion de l'ensemble des acteurs directs et les intervenants dans la chaîne de l'exportation, a détaillé l'organisation patronale. Aussi, la Cipa a-t-elle installé son bureau d'accueil au niveau même de son siège, incitant ainsi les producteurs intéressés à constituer un dossier technique d'identification de tous leurs produits destinés à l'exportation.

À travers cette démarche, l'organisation pense présenter une liste exhaustive de la gamme de produits algériens, étiquetés aux normes internationales, admis à l'exportation.

Dans sa stratégie d'exportation, la Cipa compte faire adhérer deux acteurs principaux relevant du secteur public, que sont la Société algérienne des foires et expositions (Safex), à travers sa filiale «Tasdir» (exportation) et le Groupe «Logitrans» (groupe de transport de marchandises et de logistique) relevant du ministère des Transports, a défini la confédération.

Expliquant le processus d'exportation des produits «Made in Algeria» identifiés, la Cipa a précisé que la Safex, à travers sa filiale «Tasdir», est désignée zone sous douane du Nord du pays. Elle se positionne ainsi en tant que «Centre de regroupement» des produits sélectionnés à l'export et aussi comme comptoir attitré des produits algériens pour la région d'Alger avec la participation de tous les opérateurs économiques exportateurs.

La même configuration sera, selon la Cipa, adoptée et reproduite au niveau des manifestations économiques de l'extrême Sud du pays de Assihar, El-Mougar et Debdeb, soutenue par une chaîne logistique.

Pour sa part, le Groupe Logitrans aura pour mission le transport de toutes les marchandises sous-douane enregistrées, identifiées et entreposées au niveau de l'espace de la filiale «Tasdir», clarifie la Cipa.

Précisant que le transport est exclusivement réservé vers les zones sélectionnées, en l'occurrence Assihar, El-Mougar et Debdeb, lesquelles seront converties à la fois en «zones franches» sous l'autorité de la Safex avec l'assistance des comptoirs permanents dédiés à l'exportation.

Tous les producteurs sont orientés vers les zones franches sélectionnées et seront pris en charge en matière de transport de leur marchandise par les moyens de «Logitrans» qui dispose d'infrastructures importantes en magasinage et de traitement des marchandises, a révélé la confédération.

Le parc logistique de «Logitrans», implanté dans différentes régions du pays, permet de faciliter le transport des marchandises algériennes de n'importe quel endroit en Algérie vers les zones franches (Assahir, El-Mougar, Debdeb), a conclu le communiqué.