La Banque nationale d'Algérie (BNA), a procédé, jeudi, à Alger, à l'inauguration de sa première agence dédiée exclusivement à la finance islamique, installée à Hussein Dey, l'agence «635». La BNA avait été la première banque publique à lancer la finance islamique en août 2020, avec une offre qui proposait neuf produits d'épargne et de financement conformes aux préceptes de la Chariaâ islamique, disponible au niveau de 64 guichets fonctionnels de la BNA en Algérie.La BNA a lancé ainsi, en ce même jour, un nouveau produit islamique, la «Ijara Akariya Mountahiya Bittamlik», qui permet d'acquérir un bien immobilier à usage d'habitation contre le paiement d'un loyer périodique sur une période de location déterminée au préalable. Ce nouveau financement islamique vient étoffer l'offre déjà riche de la BNA en permettant aux clients particuliers, d'acquérir un bien immobilier à usage d'habitation contre le paiement d'un loyer périodique sur une période de location convenue entre les deux parties. Le site Web et les pages officielles des réseaux sociaux de la BNA contiennent toutes les informations relatives aux nouvelles agences dédiées à la finance islamique. L'inauguration de cette première «Agence-635», dédiée exclusivement à la finance islamique de la BNA, a été présidée par le directeur général de la BNA, Lamine Lebbou, accompagné du président du conseil d'administration, Mohammed Belkacem, ainsi que de hauts cadres de la BNA. L'Algérie espère, selon certaines sources, que les nouveaux produits financiers adaptés aux règles islamiques, attireront de nouveaux investisseurs sur son marché, suite au succès qu'ont connu les produits financiers islamiques au cours de la dernière décennie dans d'autres pays, notamment dans le Golfe et en Malaisie.