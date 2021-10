La crise sanitaire a été dévastatrice pour les entreprises, à leur trésorerie. La Banque centrale a décidé de voler à leur secours, pour éviter l'asphyxie aux plus vulnérables d'entre elles. Elle renouvelle, pour la cinquième fois, cette opération salutaire pour bon nombre d'entre elles. La Banque d'Algérie a annoncé, jeudi, la reconduction, jusqu'au 31 décembre prochain, des mesures d'allègement de certaines dispositions prudentielles applicables aux banques et aux établissements financiers, en vue de réduire les répercussions de la pandémie de la Covid-19 sur leur activité. Il s'agit du report du paiement des tranches de crédit arrivant à échéance ou du rééchelonnement des créances de la clientèle impactée par la conjoncture induite par la Covid-19, ainsi que la poursuite des financements en faveur des clients qui bénéficient déjà des mesures de report ou de rééchelonnement des créances, est-il spécifié dans le communiqué. Ces mesures sont «arrêtées dans le cadre de la poursuite du soutien en faveur des entreprises, à l'effet de réduire les répercussions de la pandémie sur leur activité», précise la Banque d'Algérie. Les entreprises algériennes ont indiqué avoir perdu en moyenne 50% de leurs chiffres d'affaires en 2020 à cause de la pandémie de la Covid-19, dont une majorité de PME, selon une enquête présentée le 24 juin 2021 par le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (Cread). Les secteurs des services et de la manufacture ont été les plus impactés, révèle cette investigation rendue publique lors d'une journée d'étude sur l'impact socio-économique de la pandémie de la Covid-19 en Algérie. Les statistiques ont montré que le secteur du transport de marchandises a connu une perte de 90% de son chiffre d'affaires en 2020, suivi du secteur des services et du secteur de l'industrie agroalimentaire, suite au confinement imposé en 2020 pour lutter contre la propagation de la pandémie. 93% des entreprises sondées ont fait état de difficultés à commercialiser leurs produits, 63% d'entre elles ont dû opter pour un arrêt total de l'activité, à cause du confinement ou de l'absence de clients alors que 11% des entreprises interrogées ont affirmé avoir été impactées par le confinement du personnel et le manque de transport, alors que 8% d'entre elles ont relevé des problèmes de financement et l'augmentation de leurs créances durant cette période. Une précédente enquête réalisée durant le printemps-été 2020, par la Banque mondiale et ses partenaires sur le «Pouls des entreprises Covid-19 (Covepe)» portant sur un panel de plus de 100 000 entreprises de 51 pays, montre que les entreprises algériennes ont été sévèrement impactées par le Sars-Cov-2. 32% sur les 431 entreprises concernées par cette étude, étaient déclarées au moment de l'enquête menée entre fin juillet-mi-août 2020 «partiellement ou entièrement fermées». 17% d'entre elles ont licencié leurs employés tandis que 40% des entreprises souhaitaient des paiements différés sur les loyers et les factures d'énergie, alors que 24% et 22% étaient favorables à des réductions d'impôts et de cotisations sociales. «Conduite conjointement avec le ministère de l'Industrie et des Mines, l'enquête Covepe a ciblé un échantillon représentatif de 431 entreprises (formelles) entre fin juillet et mi-août 2020», avait souligné l'institution de Bretton Woods, dans un bulletin de conjoncture, intitulé Accélérer le rythme des réformes pour protéger l'économie algérienne. «Il y a une tranche d'entreprises qui est concernée par l'amnistie fiscale, mais au-delà de l'amnistie, il y a, toutefois, nécessité de réformer pour cadrer la santé fiscale des entreprises», préconisera, de son côté, Sami Agli, président de la Confédération algérienne du patronat citoyen, le 16 août dernier sur les ondes de la Chaîne III. Les cartes sont sur la table. Il reste à bien les distribuer...