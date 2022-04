Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, a reçu le coordonnateur résident des Nations-unies en Algérie, Alejandro Alvarez, avec lequel il a examiné les opportunités de coopération en matière de développement de l'industrie pharmaceutique entre l'Algérie et les différentes institutions des Nations unies, indique un communiqué du ministère. Les deux parties ont passé en revue, lors de cette réunion, tenue dimanche en présence de la représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), Blerta Aliko, «les opportunités de coopération entre l'Algérie et les différentes institutions de l'ONU, pour la mise en oeuvre du plan de développement de l'industrie pharmaceutique, définie en tant que secteur stratégique en Algérie», lit-on dans le communiqué. Pour ce faire, un programme d'action a été mis en place pour l'examen des différents mécanismes de soutien et d'appui nécessaires à l'accompagnement des Nations unies, la priorité étant accordée au renouvellement de la certification de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (Anpp) par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il s'agit aussi de l'élargissement de ce certificat pour toucher les différentes unités de production de façon à permettre aux produits pharmaceutiques algériens d'introduire les références du Pnud et par conséquent, s'orienter vers l'exportation, étant habilitée à participer aux différents appels d'offres de l'ONU.