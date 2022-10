Les obstacles ayant entravé, des années durant, des projets d'investissement ont été levés à la faveur des activités de la commission d'écoute des investisseurs, présidée par le chef de l'exécutif de la wilaya d'Annaba, conformément aux mesures prises par les pouvoirs publics visant l'encouragement et l'accompagnement des investisseurs pour leur permettre de valoriser leurs investissements en les mettant en exploitation. Depuis son installation, il y a plus d'un an, ladite cellule est parvenue à débloquer un maximum de dossiers d'investissements grâce à la levée des contraintes et autres entraves de diverses natures. Les rencontres hebdomadaires des membres de la cellule d'écoute avec les investisseurs porteurs de projets, ont permis à cet organe chapeauté par le wali, de se pencher sérieusement sur les vrais problèmes qui bloquent les projets d'investissement, freinant du coup, le développement local de la wilaya.

De la simplification des procédures administratives et fiscales, jusqu'au déblocage des verrous bureaucratiques en passant par les difficultés dans l'octroi des permis de construire pour démarrer leurs projets, l'aménagement des zones d'activités et industrielles, entre autres, plusieurs projets d'investissement sont entrés en phase de réalisation pour les uns et d'exploitation pour les autres. Au bout de dizaines de réunions, des centaines de dossiers d'investissements bloqués pour une raison ou une autre, ont été examinés par cette cellule. Pas moins de 600 dossiers touchant plusieurs secteurs, dont entre autres, le tourisme, l'industrie, l'agroalimentaire, l'agriculture, la pêche...etc, ont été examinés, dont 570 projets ont connu une levée de contraintes, soit 90% des dossiers ont été inscrits dans le registre du développement socioéconomique de la région. La portée de la concrétisation de ces projets d'investissements est susceptible de créer à court et moyen terme des milliers de postes d'emploi.

L'élan du processus d'écoute et d'accompagnement se poursuit toujours à Annaba. La dernière réunion tenue hier, par ledit organe, avec les porteurs de projets, dans le cadre du suivi et la levée des contraintes pour les projets d'investissement, a traité des préoccupations d'ordre administratif, auxquelles font face les investisseurs. Ces derniers ont estimé que ces problèmes sont à l'origine de l'entrave de la mise en exploitation de leurs investissements. Des doléances examinées au cas par cas, en présence de tous les directeurs de l'exécutif de la wilaya. Comme à chaque fois, des instructions fermes ont été données, afin qu'on lève les contraintes abusivement auxquelles sont confrontés les opérateurs économiques.

Néanmoins, toutes ces préoccupations n'ont pas freiné la promotion de l'investissement dans la wilaya d'Annaba. Car, se voulant être une référence pour l'attractivité des investissements, les autorités locales oeuvrent dans l'atténuation des contraintes, dans le cadre de l'application, bien entendu, des lois de la République. Soulignons que, l'investissement constitue un axe prioritaire pour enclencher une véritable dynamique de développement local et contribuer à la diversification de l'économie nationale.