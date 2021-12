À la faveur de la pandémie de Covid-19, qui a astreint les Algériens à des mesures sanitaires drastiques, dont un confinement de longue période, une économie entière a émergé en ligne. En effet, les Algériens ont été agréablement surpris par une floraison de commerces en ligne, et de prestations de services diversifiées. Cela va de la vente de produits touchant à différentes catégories de marchandises, en passant par des offres de services de plomberie, constructions, accompagnement administratif, jusqu’aux services de restauration, locations saisonnières, massages, prestations médicales, etc… Il s’agit, en fait, d’une véritable avancée réalisée par des milliers de particuliers, en quête d’accroissement des ventes et de gains éventuels, qui ne transitent pas par les circuits étatiques. On est face à une nouvelle économie électronique parallèle, qui échappe au fisc et au contrôle des services concernés. Elle vient encore gonfler les rangs de l’économie informelle classique. Pourtant, le lancement officiel, avant-hier, du service de paiement électronique, au titre de l’interopérabilité entre Algérie poste et le réseau interbancaire, se voulait être une opération de charme en direction des 10 millions de détenteurs de cartes magnétiques. Le gouvernement ignore-t-il cette réalité, somme toute, embarrassante ou bien feigne-t-il de l’ignorer ? En tout état de cause, le phénomène qui est en passe de prendre des formes beaucoup plus importantes, gagnerait à être pris en charge dans les délais, jusque-là raisonnables. Parmi les éléments ayant facilité l’émergence de cette nouvelle tendance commerciale informelle en ligne, une série de facilitations et de conditions favorables, à commencer par le confinement sanitaire. Dans l’obligation de réduire leurs déplacements et activités, les Algériens se sont tournés vers les services et prestations fournis en ligne, pour résorber ce manque à gagner, notamment les achats et les approvisionnements devenus problématiques, durant ce confinement. Il y a également ces mesures et procédures contraignantes, notamment le casse-tête des formalités administratives liées au registre du commerce, les redevances et impositions fiscales. Un véritable labyrinthe pour les jeunes et les petits commerces, qui, éreintés par ce cheminement, préfèrent opter pour l’informel. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes qui ont franchi le pas, surtout que pour se lancer dans le commerce en ligne, ils n’ont pas besoin de moyens faramineux. En effet, s’il est vrai que pour ce commerce, il faut utiliser les réseaux sociaux, pour pouvoir encaisser ; en revanche, pour se faire payer, ils n’ont pas besoin de plates-formes électroniques de l’e-paiement. Il suffit de communiquer son numéro de compte bancaire ou CCP, pour se faire virer de l’argent, ou bien alors encaisser en espèces, en livrant directement la marchandise ou la prestation de service. De plus, ils sont nombreux à exercer dans ce secteur, sans pour autant disposer de locaux commerciaux ou de domiciliation. Du coup, le commerce devient plus fructueux, d’autant qu’aucune charge supplémentaire ne vient greffer les gains. Ce qui réduit considérablement les coûts.