Plusieurs indices plaident pour une amélioration de la situation économique du pays. Les signaux positifs ne manquent pas et un retour progressif, mais quasi certain, de la confiance des opérateurs économiques et de la société en général, plaide en faveur d'une consolidation de l'acquis et l'ouverture d'une perspective prometteuses. Le rythme accéléré imprimé à l'opération de dégel des projets bloqués par la bureaucratie, témoigne d'une volonté de donner du souffle à une économie qui en avait bien besoin.

Cette lecture, basée sur des éléments concrets, avec un impact certain sur la sphère sociale et économique aux quatre coins du pays, est confortée par les partenariats qui voient le jour entre l'Algérie et des pays dont la force économique et d'investissement est saillante. Le Qatar et la Chine en sont les illustrations. À ce propos, le «pacte d'actionnaires pour la création d'une société algéro-chinoise pour le projet phosphates iintégré (PPI)», estimé à 7 milliards de dollars, en est un cas concret et édifiant. Ce mégaprojet est à même de permettre à l'économie nationale d'avoir une marge de manoeuvre en mesure de concevoir la politique de l'emploi et d'enclencher un processus d'industrialisation et de diversification de notre économie qui est restée pendant longtemps prisonnière de la rente pétrolière. Dans cette lancée, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait déclaré que «l'année 2022 sera l'année de l'économie tous azimuts». C'est dire que l'approche du gouvernement a été complètement revue quant à la stratégie de développement économique. Le mégaprojet est considéré comme «premier projet intégré en Algérie dans le domaine de l'exploitation minière et la production d'engrais». Il sera prometteur d'ici peu, puisque son lancement a été annoncé et sa mise en oeuvre sera dans les mois qui viennent.

Cette nouvelle démarche qui vise l'accélération de la cadence de développement et de la relance économique, relève d'une volonté politique visant la rupture avec les pratiques du passé pour se resituer par rapport aux nouvelles exigences qui se dressent à l'économie du pays. Le président Tebboune mise sur la diversification industrielle comme une sorte de gage pour rompre avec l'économie rentière et passer vers l'économie créatrice de richesseset d'emplois. La nouvelle démarche de Tebboune allie efficacité économique et prise en charge du volet social qui est indissociable de la politique globale menée sous sa houlette.

La réduction de l'Impôt sur le revenu global (IRG), est une action qui n'est pas des moindres en termes de mesures courageuses pour permettre une augmentation perceptible des salaires des millions de salariés «selon le niveau du revenu, suivant un barème progressif composé de six paliers de calculs». Cette décision qui a été appréciée par les citoyens lambda, a été corroborée par une allocation chômage qui concerne les jeunes en attente d 'emploi en général et les étudiants en particulier.

Ces indices qui confortent la situation en général sont soutenus par des mesures économiques d'importance capitale, à savoir la levée du gel sur l'ensemble des projets industriels. Une centaine d'entreprises sont concernées par cette mesure qui aura à assurer plus de 75.000 postes d'emploi rien que pour l'année 2022.

Cette dynamique économique sera suivie par la création d'une agence nationale du foncier industriel appelée à être le mécanisme concret et efficace de la relance de la dynamique économique et les investissements.

La conjoncture pétrolière est à un niveau à même de favoriser les choix économiques du pays qui s'attelle à rompre avec l'approche fondée sur la consommation et la rente. L'Algérie est dans une posture qui va lui permettre de profiter de la manne pétrolière et de la transformer en un potentiel économique en matière de renforcement de la politique d'industrialisation massive et d'investissements qui permettront à l'économie de sortir de la dépendance aux importations tous azimuts. L'enjeu mérite d'être entamé dans la mesure où les choix entrepris par le président de la République visent à redonner au pays sa dynamique d'antan, à savoir une relance réelle et concrète de développement national et l'amélioration de la situation sociale de pans entiers d'Algériens et d' Algériennes.

L'année 2022 est pleine de défis et de challenges, c'est là un enjeu qui va tout changer comme pratiques économiques dans le pays.