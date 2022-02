Le chef de l'état l'affirme de plus belle: L'expérience du montage de véhicules en Algérie aura été un cuisant échec. C'est ce que vient de rappeler, en effet, Abdelmadjid Tebboune, à la nation, à la faveur de sa rencontre périodique avec quelques représentants de la presse nationale. Cette sentence rendue par le chef de l'Etat est sans appel, d'autant qu'il rappelle aux nostalgiques de l'ère de la gabegie que «le passé est révolu». Le premier magistrat du pays est, néanmoins, revenu sur le dossier lancinant de l'importation de véhicules neufs, en maintenant que «ce dossier sera tranché avant la fin du premier trimestre en cours», qualifiant ce dossier de «très complexe», notamment après l'échec de l'expérience du montage de véhicules qu'a vécue l'Algérie durant ces dernières années. Une expérience amère donc, selon le président de la République, car parsemée de couacs qui ont saigné le Trésor public. «Un seul opérateur nous a fait perdre plus de 3,5 milliards USD», a rappelé le président Tebboune.

«Le montage escompté devrait, à l'inverse de l'importation déguisée, pratiquée auparavant, permettre d'amorcer une véritable industrie où les taux d'intégration ne doivent pas être inférieurs à 30 ou 40%», a fait ensuite remarquer le président Tebboune, soulignant, dans ce sens, que la production des pièces de rechange sera encouragée. Abdelmadjid Tebboune, qui dénonce donc les pratiques mafieuses auxquelles ont recouru des sociétés spécialisées dans l'importation de véhicules neufs, à une époque peu glorieuse, relève donc «la possibilité» d'importer, à condition que «les concessionnaires comprennent que les anciennes pratiques ne sont plus tolérées», citant, entre autres pratiques peu loyales lésant le consommateur, la non-garantie des pièces de rechange par une grande firme européenne qui commercialisait ses véhicules en Algérie.

Selon le chef de l'État, la garantie d'un service après-vente sera «obligatoire dans le nouveau cahier des charges» qui interdira l'importation à toute personne ne disposant pas de contrat ou de local pour garantir ce service. Rappelons qu'à la veille de l'intervention télévisée du président de la République, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a eu à indiquer que «le cahier des charges relatif à l'activité de l'importation des véhicules neufs a été révisé, avec l'introduction de nouvelles facilités».

Le dossier de l'importation automobile en Algérie demeure, ainsi, au centre de l'actualité nationale. Zeghdar, rappelle-t-on, a fait savoir que le cahier des charges avait été révisé «en application des instructions du président de la République», en y introduisant quelques amendements censés conférer davantage de facilitations.

Le Comité technique interministériel chargé de l'étude et du suivi des dossiers relatifs à l'activité des concessionnaires de véhicules neufs, demeure, quant à lui, sur le pied de guerre et poursuit l'étude des 73 dossiers déposés par les opérateurs économiques souhaitant se lancer dans l'activité d'importation automobile.