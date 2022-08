La Koica (L'Agence coréenne de coopération internationale) et la KRC (Société coréenne de la Communauté rurale) ont organisé conjointement la 2e année de formation auprès des experts du système photovoltaïque en Algérie. Pas moins de 20 chercheurs de Cder (Centre de développement des énergies renouvelables) de niveaux masters et doctorats du domaine photovoltaïque y ont participé. La formation a permis de partager les expériences coréennes en matière de système photovoltaïque en Corée à travers de différents conférences et séminaires portant sur les thèmes comme la politique d'énergies renouvelables en Corée, la conception, le développement et l'entretien des installations photovoltaïques, la gestion de qualité de la production et la surveillance (monitoring), etc. Ces séminaires en temps réels ont permis de mener des discussions approfondies avec les experts coréens autour de l'état actuel et des problématiques sur le système photovoltaïque au niveau des recherches au sein du Cder.

La Koica et la KRC, à travers cette formation qui se terminera l'année prochaine, espèrent contribuer à l'élargissement et au développement des technologies de l'énergie photovoltaïque en Algérie, et ce, en partageant la technologie et le savoir-faire coréen en la matière.