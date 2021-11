L'Ecole supérieure de la comptabilité et des finances (Escf) de Constantine a organisé, hier, sa deuxième édition relative au rapprochement et au renforcement des liens avec les étudiants. Etaient présents à cette deuxième édition, des représentants de différentes banques, privées et publiques, en vu de poursuivre la démarche visant à renforcer les jalons qu'ils ont eu l'amabilité de poser lors d'un premier contact, entre étudiants de I'Escf et les services bancaires, tissé en avril 2021 dans la première édition qui était sous le thème de l'inclusion financière. Cette deuxième édition de sensibilisation a porté sur l'épargne, afin de permettre aux étudiants de comprendre, au mieux, le fonctionnement banques et de s'enquérir des mécanismes bancaires pouvant les aider, dans le futur. À ce propos, la représentante de l'une des banques, à savoir la banque Salem, Mounira Boussaha, chef de service crédit, explique, à ce titre, que sa banque est basée exclusivement sur les principes de l'islam et fonctionne selon trois formules: Hadiyati, Omrati et Istitmari. Ces formules en question sont bénéfiques pour les clients, avant la banque. La dernière formule, par exemple, rapporte un intérêt allant de 40% à 91% pour les clients. À

l'évidence, il y a des règles à suivre pour chaque crédit. Pour sa part, Maya Benabdelhafid, directrice des relations extérieures de l'école, explique que cette deuxième édition vise à placer l'étudiant dans un espace de travail lui permettant de l'initier sur le concept des principes fondamentaux socio économiques, le rapprocher davantage de son milieu de travail au futur et par la même occasion, le rapprocher des banques et leurs représentants, dans le but de le sensibiliser, de communiquer et de l'informer sur le milieu économique.