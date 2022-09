L'ENI renforce sa présence sur le territoire national et consolide ses liens historiques avec l'Algérie. Le groupe énergétique italien a annoncé, hier, avoir pris possession des activités de la compagnie britannique British Petroleum y compris les deux concessions de production de gaz «In Amenas» et «In Salah». «L'opération d'aujourd'hui (hier, Ndlr) permettra à l'ENI d'augmenter son portefeuille d'actifs dans le pays et, conjointement avec les nouveaux contrats de Berkine Sud et du bloc 404/208 récemment signés, permettra de nouvelles opportunités de développement synergiques, principalement axées sur l'augmentation de la production de gaz» a indiqué l'entreprise italienne. Une opération intervenant deux mois après la visite à Alger du Premier ministre italien Mario Draghi. Une opération intervenant dans un contexte de crise énergétique mondiale inédit, qui impacte durement une Europe en quête de gaz dont la prive la Russie avec en toile de fond son parti pris dans le conflit armé russo-ukrainien. La question de l'approvisionnement en gaz de l'UE se pose de facto. L'Italie cherche à augmenter ses importations de gaz en provenance d'Algérie pour aider à réduire sa dépendance aux flux de Gazprom après le lancement de l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. Pour ce faire, l'Algérie doit augmenter sa production de gaz en amont, avait écrit l'agence britannique Reuters au début du conflit. Les deux centrales à gaz du sud du pays passées dans le giron de l'ENI devront contribuer à développer l'infrastructure énergétique de l'Algérie et à exporter du gaz vers le sud de l'Europe. «Cette acquisition a une grande valeur stratégique pour contribuer davantage aux besoins en gaz de l'Europe et renforcer davantage la présence de l'ENI en Algérie, un important producteur de gaz et un pays clé pour l'ENI», confirme le groupe italien. Il aura pour partenaire la Compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, un allié historique dont les liens ont été scellés durant la guerre de Libération nationale. Incarnés par l'ancien président de l'Entreprise nationale des hydrocarbures (ENI), Enrico Mattei, (29 avril 1906- 27 octobre 1962), qui a soutenu la révolution algérienne, les négociations d'Evian et contribué à la formation de cadres algériens du secteur pétrolier après l'indépendance. Ces liens exceptionnels ont scellé une coopération de premier ordre entre la Compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach et le groupe énergétique italien, ENI. Les deux parties, qui symbolisent à elles seules, la remarquable relation algéro-italienne, ont signé, le 10 décembre 2020, à Alger, un accord renforçant le partenariat dans le bassin de Berkine à Hassi Messaoud dans la wilaya de Ouargla, à quelque 800 km d'Alger. Sonatrach et le groupe italien ENI avaient également signé, le 1er juillet 2020, plusieurs accords de coopération dans le secteur du gaz et un mémorandum d'entente portant sur les possibilités d'investissement dans l'exploration et la production d'hydrocarbures. Trois accords portant sur la commercialisation d'un volume annuel de près de 1,5 milliard de m3 de gaz, et ce jusqu'en 2049, ont été paraphés à cette occasion. Celui portant sur l'approvisionnement du marché italien jusqu'en 2027, renouvelé en mai 2019, avait été confirmé. Il faut rappeler aussi que l'Algérie a décidé d'augmenter de 4 milliards de m3 supplémentaires le volume de ses livraisons de gaz à l'Italie depuis la mi-juillet. Depuis le début de l'année l'Algérie a livré à l'Italie 13,9 milliards de m3 dépassant de 113% les volumes prévisionnels. Un volume auquel viendront s'ajouter six milliards de m3 supplémentaires d'ici la fin de l'année 2022. Des opérations qui permettent, surtout, de pérenniser une relation qualifiée d'historique avec l' ENI, un des partenaires privilégiés de l'Algérie, acteur majeur, de sumrcroît, sur la scène énergétique mondiale.