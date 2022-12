Au moment où s'est tenue en Italie le 03 décembre 2022 le Forum Rome-MED, je livre, sans aucune modification, aux lecteurs, la synthèse de mon intervention sur le même sujet , l'une à la rencontre des experts au sommet France - Afrique tenu à Paris les 06/07 décembre 2013 reproduite dans la revue Cafrad/Unesco, la seconde au Sénat français à l'invitation du professeur Jean-Pierre Chevènement en juin 2015, concernant les enjeux énergétiques en Méditerranée et les relations Algérie-Europe. Les dynamiques économiques modifient les rapports de force à l'échelle mondiale et affectent également les recompositions politiques à l'intérieur des États comme à l'échelle des espaces régionaux. L'énergie, particulièrement, est au coeur de la souveraineté des États et de leurs politiques de sécurité. L'énergie peut dynamiser les régions de la Méditerranée, C'est dans ce cadre que rentre cette modeste contribution posant l'urgence d'une transition énergétique maîtrisée.

Les interconnexions électriques en Méditerranée peuvent être un facteur de co-développement et une communauté méditerranéenne de l'énergie, c'est possible où les liens commerciaux sont importants. Le sud de la Méditerranée est mieux placé que le nord pour exploiter les énergies renouvelables où l'ensoleillement y est deux à trois fois plus important. Quant à l'éolien terrestre, il y a des sites extrêmement favorables. Ainsi il est très souhaitable d'échanger de l'électricité tantôt dans un sens tantôt dans l'autre. Les interconnexions correspondantes permettent en outre de mieux gérer les problèmes d'intermittence inhérents au solaire et à l'éolien car, lorsque les productions du Sud seront insuffisantes, l'Europe pourra fournir le complément en électricité traditionnelle.

On peut envisager l'utilisation de lignes à courant continu qui permettent de réduire les pertes à environ 3% pour mille kilomètres; Dès lors, l'électricité ainsi produite coûte deux fois moins cher au sud qu'au nord, ce qui la met sensiblement au niveau des prix moyens pratiqués sur les marchés européens. Toutes les conditions de base sont donc réunies pour que l'Algérie produse massivement des énergies renouvelables.. Les échanges énergétiques entre les deux rives de la Méditerranée doivent donc s'envisager dans le cadre de la transition énergétique qui s'impose de par la rareté des ressources. Les marchés aussi bien au Nord qu'au Sud devraient croître à un rythme de plus de 7% au Sud et 2 à 3% au Nord où le mix énergétique de demain sera à forte dominance électrique, puisque selon Shell, le marché de l'électricité devrait augmenter de près de 80% entre 2030 et 2040.

Les énergies fossiles vont aller en décroissant, certes plus rapidement pour le pétrole. Cependant, sans une rationalisation dans l'utilisation du gaz, la décroissance devrait aussi s'accélérer, bien que les ressources en pétrole et gaz soient dominantes au Maghreb, mais plus particulièrement en Algérie et en Libye. Il est important de savoir que le solaire thermique devrait représenter la ressource la plus importante pour la génération électrique. L'hybridation avec le gaz devrait lui permettre d'ores et déjà d'être compétitif. Les autoroutes électriques en courant continu pour traverser la Méditerranée vont servir à satisfaire les besoins grandissants de la côte méditerranéenne de l'Europe.

Les mutations énergétiques en Méditerranée

Le monde, et notamment la région méditerranéenne, devrait connaître d'importantes mutations énergétiques. En effet, le polytechnicien Jean-Pierre Hauet, de KP Intelligence, note à juste titre que la scène énergétique s'anime en Méditerranée avec au moins deux grands champs de manoeuvre dont il est intéressant d'essayer de comprendre les tenants et d'anticiper les aboutissants. Nous aurons ainsi trois théâtres d'opérations. Le premier théâtre est celui des énergies renouvelables (éolien, solaire à concentration, photovoltaïque) qui s'est caractérisé par le lancement de grandes initiatives fondées sur l'idée que le progrès technique dans les lignes de transport à courant continu permettrait de tirer parti de la complémentarité entre les besoins en électricité des pays du Nord et les disponibilités en espace et en soleil des pays du Sud. On parlait alors de 400 M€ d'investissements vers les années 2012 et de la satisfaction de 15% des besoins européens en électricité. Aujourd'hui, le projet Desertec est plutôt en berne, du fait, notamment du retrait début 2013 de grands acteurs industriels, Siemens et Bosch, et du désaccord consommé en juillet 2013 entre la Fondation Desertec et son bras armé industriel la Desertec Industrial Initiatitive (Dii). La Dii poursuit ses ambitions d'intégration des réseaux européens, nord-africains et moyen-orientaux, cependant que la Fondation Desertec semble à présent privilégier les initiatives bilatérales au Cameroun, au Sénégal et en Arabie saoudite. Le deuxième théâtre d'opérations est plus récent: il a trait à la découverte à partir de 2009, de ressources pétrolières et gazières en offshore profond, dans le bassin levantin en Méditerranée Est. Israël est le premier à avoir fait état de découvertes importantes sur les gisements de Dalit, Tamar et plus récemment de Léviathan. Ce dernier gisement, localisé sous la couche de sels messinienne, semble très important.

Des forages sont en cours afin d'aller explorer les couches encore plus profondes qui pourraient contenir d'importants gisements d'hydrocarbures Mais existent des possibilités de conflits, du fait de la non-délimitation claire des espaces, à l'instar de ce qui se passe en mer Caspienne, d'où l'importance d'entente des nations voisines Il s'ensuit que l'objectif stratégique est de mettre l'énergie au service de la croissance et de l'emploi des deux rives de la Méditerranée et de l'Afrique. Face aux bouleversements géostratégiques récents, doit être posé tant pour l'Algérie et l'Europe, la problématique de la sécurité dans la zone sahélo-saharienne. Les dynamiques de la conflictualité saharienne actuelle interpellent l'Europe.

Il devient impératif d'étudier les impacts des mutations de la géopolitique saharienne après l'effondrement du régime libyen, les conséquences pour la région, l'importance des échanges économiques (formels et informels) et des échanges humains de part et d'autre du Sahara, les flux migratoires, notamment des migrants subsahariens. La Méditerranée, un bassin grand comme cinq fois la France, ne représente que 0,7% de la surface des océans, mais constitue un des réservoirs majeurs de la biodiversité marine et côtière, avec 28% d'espèces endémiques, 7,5% de la faune et 18% de la flore marine mondiale. C'est une des mers les plus polluées du monde. C'est une mer sans marée dont l'eau met plus d'un siècle pour se renouveler, mais qui voit passer 30% du trafic maritime mondial et dont la faune et la flore sont en danger. Des «navires voyous» dégagent près de 200.000 tonnes d'hydrocarbures dans la Méditerranée chaque année. La compétitivité d'un pays peut diminuer s'il y a détérioration environnementale, se traduisant par une baisse du surplus collectif par des allocations supportées par la collectivité comme le coût des maladies, les congés de maladie et la destruction de la biodiversité. Par exemple, le déclin des populations d'abeilles ayant le rôle de pollinisation influe sur la productivité agricole. Selon certaines études scientifiques, dont universcience, 12% des espèces d'oiseaux, 23% des mammifères, 32% des amphibiens, 42% des tortues, et un quart des espèces de conifères sont menacés d'extinction mondiale. Or, l'économie verte, dans le cadre d'une symbiose de développement durable entre le Nord et le Sud sachant que plus d'un milliard d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau potable et 250 millions de personnes sont affectées par la désertification peut stimuler la croissance par la création d'unités de hautes technicités grâce à l'innovation tout en préservant l'environnement.

L'une des mers les plus polluées du monde

Quelle conclusion tirer? Un rapport de l'Epimed montre que le déficit structurel européen et la forte hausse de la demande de la rive sud impliqueraientt à l'avenir de construire les éléments d'un partenariat qui dépasse le modèle classique fournisseur-client. Le rapport met l'accent sur la dépendance énergétique européenne à 80% en 2030. La volatilité des prix et l'insécurité des volumes disponibles seront plus importantes dans une telle configuration en dépit de la multiplicité des offreurs. Les pays de la Méditerranée étant tous confrontés au problème de la sécurité énergétique, il s'agit avant tout de renforcer la coopération, notamment dans le domaine énergétique, étant un facteur fondamental de l'activité économique dont la sécurité humaine, pouvant représenter un lien très fort entre le nord et le sud de la Méditerranée.

Autre axe: lutter contre la pénurie d'eau, qui peut être source de conflits planétaires qui touchera, à l'horizon 2030,cette région avec la désertification, y compris la zone sahélienne, causée par l'évolution démographique et économique, les activités humaines et le réchauffement climatique qui n'est pas une chimère. l e dessalement de l'eau de mer, qui est une des solutions préférées des États, parce que politiquement facile, permet de réduire ces tensions. Mais il faudra être attentif au coût. Seule la production à grande échelle de ses composants, peut réduire substantiellement les coûts, les Etats transitoirement devant supporter ces projets par des subventions ciblées. Les efforts pour réduire les subventions, renforcer les infrastructures, l'expansion des marchés commerciaux et ouverts aux investisseurs locaux et étrangers, les interconnexions énergétiques entre l'Europe et l'Algérie dans le cadre de la directive européenne gaz/électricité, auront un impact significatif, dans les années à venir sur l'espace euro-méditerranéen. Comme le note justement le professeur Jean-Louis Guigou, il serait donc souhaitable qu'une réflexion collective s'articule autour de quatre axes thématiques.