Après une récession qui a gangréné le secteur de l'économie et, par ricochet le secteur de l'emploi, en 2020, du fait des répercussions de la pandémie de coronavirus, le marché de l'emploi a connu un rebond, durant l'année 2021. Ce sont, en tout cas, les indicateurs fournis par l'organisme non gouvernemental Emploitic, ainsi que l'Agence nationale de l'emploi, l'Anem, relevant du ministère du Travail de l'emploi et de la Sécurité sociale, qui annoncent une progression importante des offres d'emploi. Une chose est sûre; une telle embellie, somme toute réconfortante en matière de recrutement, illustre une reprise économique, annonciatrice d'une croissance économique prometteuse.

Une progression de 29% dans les offres d'emploi

Bien que nous ne disposions pas de chiffres exhaustifs ni de statistiques du ministère de l'Industrie, et de celui du Commerce, et des StartUp et autres, il va sans dire que les mesures incitatives introduites depuis la fin de l'année 2020, ainsi que les décisions gouvernementales prises par le président de la République, semblent avoir boosté la sphère de l'économie. D'où le développement et le maintien des plannings de recrutement pour une grande majorité d'entreprises nationales publiques et privées, et même étrangères. Selon la rétrospective élaborée par Emploitic concernant l'activité de recrutement au 1er semestre 2021, elles sont 65%, parmi les entreprises interrogées, qui ont déclaré avoir été impactées par les effets de la Covid-19, notamment sur le plan des recrutements. Parmi ces dernières, on notera 26% qui ont décalé leurs recrutements, 28% les ont gelés, tandis que 11% des entreprises sondées, ont dû carrément abandonner leurs plannings de recrutement. Cela dit, le chiffre de cette catégorie d'entreprises en difficulté, reste en baisse (14% en 2020) comparativement à 2021. Nonobstant ces difficultés, le rebond effectué en 2021 fait état d'une progression de plus de 29%, en matière d'offres d'emploi. Néanmoins, dans cette tendance haussière, c'est le secteur du Btph qui a le plus pâti de cette conjoncture économique défavorable, ou plutôt corsée. De son côté, l'Agence nationale de l'emploi, Anem, dépendant du ministère du travail a, elle aussi, communiqué les grandes tendances du marché du travail, avec des statistiques plus fournies. Curieusement, les responsables du site du ministère du Travail n'ont pas jugé utile de mettre à jour les informations relatives au marché de l'emploi en Algérie. Malheureusement, les statistiques disponibles sur ce site datent de 2017.

Les placements en évolution constante

Par ailleurs, les statistiques de l'Anem, durant le mois de novembre 2021, font état de 346 487 offres d'emploi, contre 315 965 au mois d'octobre de la même année. Cela, alors que le mois d'août écoulé n'avait enregistré que 251 405 offres de recrutement. Dans cette arithmétique haussière des offres dans le monde de l'emploi, ce sont les secteurs des services, de l'industrie et du Btph qui fournissent le plus grand nombre de postes d'emploi avec, respectivement 42%, 32% et 22% du total général des offres.

Le secteur de l'agriculture reste faible dans cette alchimie générale, puisque n'étant pas pourvoyeur d'emplois, avec une proportion dérisoire de 4% seulement. Aussi, le secteur privé national reste le plus grand générateur d'emplois, avec 23 404 offres, contre 5 383 émanant du secteur public et 1 735 du secteur privé étranger. Tout cela, pour le mois de novembre 2021. S'agissant des placements durant la même période, l'Anem fait état de 273 994 jeunes insérés dans des emplois, contre 251 124 au mois d'octobre de la même année. Là aussi, c'est le secteur des services qui arrive en tête, avec 45% des placements, suivi de l'industrie qui totalise 30% et le Btph avec 22%. L'agriculture campe sur le même chiffre, à savoir 4% du total général des placements. Ces chiffres n'incluent pas les offres d'emploi proposées par cette nuée de boîtes et d'organismes privés, spécialisés dans le recrutement qui pullulent, sur le Net et autres réseaux sociaux, faut-il le remarquer. Par ailleurs, il convient de s'arrêter sur ce phénomène, quelque peu déroutant, qui illustre l'état d'âme d'une frange sociale, de plus en plus répandue. Malgré leurs conditions sociales,

pas confortables, ils sont quelque 2 604 jeunes à avoir décliné des offres d'emploi, dont 1 087 ayant le niveau moyen, 540 le niveau universitaire, 450 celui du secondaire et

338 sans niveau aucun.