Depuis peu, les indicateurs socio-économiques affichent une tendance exponentielle en matière d'attractivité du secteur de l'investissement étranger IDE, notamment.

L'accord signé le 28 juillet écoulé entre investisseurs américains et leurs homologues algériens, dans le cadre d'un projet de production de plus de cinq millions de tonnes de crevettes, rentre dans cette optique. Un projet de ferme aquacole, fruit d'un partenariat entre la société américaine Trans American Aquaculture (TAA, Rio Hondo, Texas) et l'Algérien Aqua Continentale. Le projet devra permettre une production destinée, autant à la consommation locale, qu'à l'exportation vers l'Europe. Ce joint-venture américano-algérien est le fruit d'un long périple entamé par un groupe d'investisseurs, qui a sillonné les quatre coins du pays, en quête d'opportunités d'investissements. Un prélude à d'autres investissements qui devront être annoncés ou passés dans les mois à venir, voire même les semaines à venir. On notera ce projet d'exploitation agricole algéro-américain, s'étalant sur une superficie totale de 20.000 hectares. Un projet unique en son genre, puisqu‘il s'agit d'une ferme gigantesque hybride, gérée entièrement par l'intelligence artificielle. D'autres projets conjoints avec les Américains sont dans le «pipe». Cela va des produits de consommation, l'aviation, la défense, l'énergie électrique, en passant par l'agriculture, la prise en charge médicale, les technologies de pointe jusqu'aux hydrocarbures.

L'exemple des efforts fournis par les investisseurs US, en matière de prospection et d'étude du marché algérien, en vue de décrocher des projets porteurs en Algérie, n'est pas isolé. Il existe une multitude de projets d'investissements lancés ou en phase de l'être, fruits de prospections entamées à la suite de visites de haut niveau dans le pays, avec une multitude d'investisseurs étrangers. Avec un stock d'IDE qui a sensiblement augmenté, atteignant les 33 milliards USD en 2020, l'Algérie devrait connaître des lendemains radieux. Incontestablement, les deux géants chinois et turc ont consenti des investissements colossaux en Algérie, au contraire des Européens, plus enclins à la politique de tergiversation du «wait and see». Avec Baic International, un projet d'usine de fabrication mécanique, doté d'un investissement de plus de 100 millions USD, la Chine a détrôné la France. Les IDE des pays asiatiques et européens, comme la Chine, la Turquie, la France, l'Italie et l'Allemagne touchent de nombreux secteurs d'activités, dont l'industrie, le tourisme, la construction et l'agriculture. Certains projets dormants depuis des années, sont revenus à la production et la prétention même d'exporter des produits innovants et nouveaux. C'est le cas de cette usine d'Oran, «Rayan Ox», spécialisée dans les gaz médicinaux et industriels, qui vient de procéder à ses premières opérations d'export du gaz d'argon, un produit rare et très prisé. Pas moins de 40 tonnes de ce type de gaz viennent d'être acheminées en direction de la France et de l'Italie, ont annoncé les responsables de cette usine basée à Béthioua, à Oran. Une prouesse puisque l'usine n'a démarré réellement ses activités de production qu'à la mi- année 2021. D'autres projets sont en phase de porter leurs premiers fruits, notamment dans le secteur des mines, des énergies renouvelables, de l'industrie légère et moyenne, la production sanitaire et pharmaceutique, etc;... Qui a dit que l'investissement en Algérie n'était pas attractif? En dehors des Européens qui tergiversent beaucoup sur des aspects secondaires, le monde des IDE croît de manière exponentielle en Algérie, au cours de ces dernières années, n'en déplaise à certains milieux qui croient infléchir cette tendance à travers leurs bulletins d'éligibilité ou d'attractivité du pays. L'Algérie compte parmi les dix meilleurs pays africains, en matière d'attractivité de l'investissement pour 2022. Selon un classement établi par Business Insider Africa pour 2022, l'Algérie occupe la quatrième place en Afrique, en matire d'investissements. Aussi, l'entrée en vigueur du nouveau Code de l'investissement, qui a intriduit de nouvelles mesures attractives en direction des investisseurs aussi bien algériens, qu'étrangers, promet de relancer ce secteur névralgique.

À force d'écouter ces analystes, en mal d'inspiration et de repères sérieux qui pullulent les réseaux sociaux, l'on serait tenté de croire le contraire.