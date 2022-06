Visant à créer un écosystème favorable au développement des microentreprises, à travers l'ouverture d'opportunités de collaboration avec les grands donneurs d'ordre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Micro-entreprises, Nassim Diafat, a mis en avant, samedi, lors de l'ouverture de la 2e édition du programme «Challenge des microentreprises», «le grand rôle que jouent les projets de microentreprises dans le développement local, appelant l'ensemble des groupes économiques nationaux, publics et privés, à prendre en compte les projets de ces entreprises».

Un appel qui prend une importance capitale pour la relance économique, dans la mesure où l'impact de projets innovants qui apportent des solutions efficaces pour le développement local, se répercute automatiquement sur la concrétisations des visions et stratégies adoptées par l'Etat pour l'émergence du renouveau économique.

Un aboutissement qui ne peut se passer de cette jonction entre les porteurs de projets en quête de financement et les grands groupes industriels qui représentent le tremplin dont ils ont besoin pour connaître un essor qui assurera leur pérennité, et qui leur permettra de jouer un rôle central dans la relance économique.

D'autant plus que la microentreprise est passée du simple statut de produit des dispositifs d'aide à l'investissement, à celui d'acteur économique à part entière, à travers sa présence dans les différents paliers de la production, et grâce au volume important de conventions signées avec les institutions publiques du secteur tertiaire, de la prestation de service. C'est donc un maillon incontournable, qui se trouve dans le besoin de reconnaissance et de valorisation de la part des grandes sphères économiques, du fait que les micro- entreprises sont en phase de jouer un rôle de substitution aux produits et aux solutions importées au prix coûtant. Dans ce sillage, le ministre a salué les trois projets présentés lors d'un programme télévisé, en l'occurrence celui d'un robot anti-incendie, une chaise électrique pour handicapés et une machine industrielle pour la sculpture sur bois et sur forex. Il faut dire que l'aspect le plus remarquable dans cette rencontre, a été sans conteste, la rapidité avec laquelle ces porteurs de projets ont réussi à trouver preneur. Il y' a lieu de convenir que le fait que les trois projets aient décroché leurs financements sur le champ, dénote de l'importance que jouent ces programmes et ces challenges, et surtout de la prédisposition des grands acteurs économiques à participer à la concrétisation des politiques publiques dans le but de conférer à tous, les atouts de réussite de la transition économique.

Une disposition qui s'est exprimée de la part des invités à ce programme où le président- directeur général de Naftal a invité l'inventeur du robot anti-incendie à «se rapprocher de ses services afin d'examiner la possibilité d'acquérir ce robot pour l'utiliser dans les interventions des agents de Naftal en cas d'incendie au niveau des centres de stockage ou des stations de service».De son côté, le directeur général de l'Office national d'appareillage et accessoires pour personnes handicapées (Onaaph), a appelé, le propriétaire du troisième projet, à savoir la fabrication de chaises électriques, pour personnes handicapés moteurs, à participer aux appels d'offres lancés par l'Onaaph.

Quant au développeur de la machine industrielle de sculpture sur bois et Forex,il a été sollicité par le représentant des services du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Microentreprises, et chargé de la gestion de l'Anade, Mohamed Cherif Bouziane,jouer le role de «fournisseur de l'agence pour soutenir le produit local et réduire l'acquisition de matériel importé ``.C'est dire qu' en soi, ces réactions actent déjà d'un changement notable, dans l'édification d'une nouvelle vision économique.