Ce sont pas moins de 16 entreprises algériennes, publiques et privées, qui prendront part à la 24ème édition du Salon de l'innovation industrielle et technologique de l'économie circulaire «Ecomondo», qui se tiendra du 26 au 29 octobre courant à Rimini (Italie).

Cette participation découle d'une convention de partenariat signée entre les organisateurs italiens et l'Agence nationale des déchets (AND), a indiqué, jeudi, à Alger, le directeur général de l'agence, Karim Ouamane, lors d'une conférence de presse.

«Ecomondo», plate-forme par excellence du Bassin méditerranéen, regroupera plus de 1 160 exposants internationaux et plus de 11 600 visiteurs y sont attendus. Ouamane a indiqué que les entreprises algériennes participantes ne manqueront pas d'avoir des «contacts avec des sociétés étrangères activant dans l'économie verte et les nouvelles technologies utilisées dans la gestion des déchets». Ce Salon international sera un espace propice pour promouvoir les entreprises algériennes, encourager les échanges d'expériences et créer des opportunités d'affaires à l'échelle internationale», a souligné à la presse le DG de l'AND.

Ouamane a confié,dans cet ordre d'idées, que des discussions sont en cours en vue d'organiser une édition du salon «Ecomondo» en Algérie.

Evoquant le Salon virtuel algérien sur la gestion des déchets, «The Algerian Virtual Waste Exhibition-''Avwe''», le DG de l'AND a annoncé que sa deuxième édition, qui épousera une dimension africaine, sera organisée le 5 juin 2022. Cet évènement a pour objectif de mettre en relation directe tous les acteurs de la gestion des déchets nationaux et africains, en vue de conclure des partenariats fructueux dans ce domaine.