À l'occasion de la tenue, par visioconférence, de la première réunion du Conseil d'affaires algéro-qatari, le ministre du Commerce, Kamel Rezig et le ministre qatari du Commerce et de l'Industrie, Ali bin Ahmed Al Kuwari, ont souligné que la coopération économique et d'investissement entre les deux pays a connu de grands progrès ces dernières années. Une réunion tenue conformément aux voeux du président Abdelmadjid Tebboune et de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, à l'occasion de sa visite en février 2020, à Alger.

Par ailleurs, elle intervient deux mois après la visite à Alger du chef des investissements Asie-Pacifique et Afrique au sein du groupe Qatar Investment Authority «QIA», et président du conseil d'administration du groupe Ooredoo, Cheikh Faïsal Ben Thani Al-Thani, qui a affiché l'intérêt de son groupe à entrevoir différentes formes d'investissements directs ou en partenariats qui couvriraient un large éventail de domaines en Algérie.

Partant, les deux ministres du Commerce ont convenu de donner un saut qualitatif à la coopération économique et commerciale entre les deux pays à travers l'encouragement du partenariat et de l'investissement.

Une coopération forgée à l'acier, notamment après la création de la Société sidérurgique algéro-qatarie, l'Algerian Qatari Steel (AQS), le plus important projet commun dont le coût d'investissement dépassait les deux milliards de dollars.

L'État du Qatar est l'un des plus gros investisseurs en Algérie avec 74,31% du volume des investissements étrangers.

Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s'élevait l'année dernière à environ 36,13 millions de dollars.

«L'Algérie et le Qatar sont appelés aujourd'hui et plus que jamais à se tourner vers l'avenir et à développer leurs relations économiques sur la base du principe gagnant-gagnant», a souligné, à ce propos, Kamel Rezig.

Un avis partagé par Ali bin Ahmed Kumari qui a affirmé que «la première réunion du Conseil des affaires qatari-algérien est un événement important qui affectera positivement le volume des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays» appelant les hommes d'affaires des deux côtés «à profiter des opportunités d'investissement disponibles dans les deux pays et établir de nouveaux partenariats», notamment dans les secteurs clés comme l'industrie, le commerce, les industries alimentaires, les industries manufacturières, le tourisme, les services, les énergies renouvelables et autres.

Pour ce faire, les deux ministres ont rappelé les réformes engagées en vue d'améliorer le climat d'affaires et d'encourager les investisseurs à accéder aux deux marchés, telle que la suppression de la règle du 51/49 pour certains secteurs, coté algérien, et les incitations financières et économiques offertes au secteur privé ainsi que des exemptions diverses, côté qatari. Pour le président du Conseil d'affaires du Qatar, Fayçal Ben Kacem Al-Thani, «le Conseil d'affaires algéro-qatari sera un espace d'échange d'expertises et d'expériences entre les hommes d'affaires des deux pays, à même de leur ouvrir le champ en vue de trouver des opportunités d'investissement».

«L'alliance industrielle entre les deux pays qui repose sur la production algéro-qatarie va leur permettre d'accéder aux marchés émergents et en développement» a enrichi le président du Conseil algérien des hommes d'affaires, Kamel Moula. Aussi, la prochaine visite du président Tebboune à Doha sur invitation de l'Emir du Qatar devrait booster davantage la coopération bilatérale.