Une industrie photovoltaïque doit impérativement émerger en Algérie. C'est ce que préconisent les experts à la faveur des journées portes ouvertes portant thème: «Contribution du Crtse à la sécurité et la transition énergétique en Algérie». L'événement, organisé par le Centre de recherche en technologie des semi- conducteurs pour l'énergétique (Crtse), fait ressortir l'urgence de passer à l'étape industrielle afin de pouvoir «jouer dans la cour des grands» en matière de renouvelable. Pour atteindre les 15 GW en énergies renouvelables, à l'horizon 2030, beaucoup de chemin reste à faire pour l'Algérie. Aussi, la seule alternative est de basculer vers l'industriel. Selon les spécialistes, le savoir- faire existe en Algérie. Il suffit de «l'exporter» vers les industriels qui se chargeront d'implémenter une industrie rentable. Importer les kits photovoltaïques est néfaste et ne permet pas le transfert du savoir- faire, contrairement à la production locale laquelle est assurément rentable, poursuit-on en invitant à «démarrer par un noyau local», notamment via la technologie des cellules solaires laquelle est suffisamment mûre. Ce passage vers cette étape clé pourra être assuré par la plate-forme technologique qui sera installée incessamment par le Crtse. «Cette plate-forme technologique fera office de pont entre la recherche et développement et l'industrie photovoltaïque», assure en effet le docteur Samira Sali, directrice de la division Ddcs-Développement des dispositifs de conversion à semi- conducteurs- au Crtse. Mohamed Maoudj, maître de recherche au Crtse, met également en avant la contribution du Centre dans le développement des énergies renouvelables en Algérie. Il insiste sur l'impératif de créer «une réelle synergie» entre les centres de recherche et les industriels qu'ils soient publics ou privés afin de valoriser davantage les produits innovants de la recherche et de pouvoir les commercialiser.

Le même intervenant assure que le Crtse est au service des industriels qui souhaiteraient monter leurs usines de production de panneaux photovoltaïques. Il évoque dans ce sens l'installation prochaine par le Crtse d'une plate-forme technologique pour produire 10 mégawatts d'énergie électrique à partir du solaire. «Le financement a été débloqué pour l'installation de cette plate-forme au niveau du Crtse,

reste les procédures administratives», ajoute-t-il.