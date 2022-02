L'économie algérienne résiste! Malgré la double crise financière et sanitaire, la machine économique semble avoir redémarré! C'est en tout cas ce que démontrent les chiffres, donnés mardi dernier, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune lors de son entrevue périodique avec des représentants de la presse nationale.

En effet, le chef de l'État parle du lancement de 907 nouvelles entreprises qui vont créer pas moins de 52 000 nouveaux emplois. «400 établissements ont déjà commencé a travailler, le reste suivra prochainement, il ne leur reste que quelques touches finales à régler avant d'être officiellement lancés», a-t-il souligné précisant qu'il s'agissait de PME/PMI activant dans divers domaines tel que le secteur agricole.

Le président Tebboune soutient que cela a été possible grâce à la levée des obstacles bureaucratiques sur les investissements. «Il y a une relance économique de l'activité, c'est très important du fait que cela donne l'espoir d'offrir des emplois aux jeunes», a-t-il insisté. Le Premier magistrat du pays s'est ainsi montré très confiant en l'avenir économique du pays. Il soutient que l'Algérie sortira de sa dépendance aux hydrocarbures.

«Les efforts pour diversifier l'économie nationale et s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures se poursuivaient en dépit de la hausse des cours du pétrole sur les marchés internationaux», a-t-il assuré. «L'économie nationale est sur la voie de l'augmentation de la production nationale et ne restera pas dépendante des cours du pétrole», a-t-il ajouté sur un ton ferme.

Le chef de l'État met en garde contre la répétition des expériences du passé lorsque l'économie nationale dépendait des cours du pétrole avant de subir un choc lors de la chute des cours sur les marchés mondiaux. Chose qui a poussé beaucoup d'experts à qualifier nos ressources naturelles de malédiction. Avec la crise ukrainienne, les cours de l'or noir sont en train d'atteindre des records. Ils avoisinent les 100 dollars. Une véritable bouffée d'oxygène pour le pays qui fait face à une grosse crise économique depuis 2014 et le début de la chute des prix des hydrocarbures. Aujourd'hui, que les caisses se remplissent, les experts mettent en garde sur le retour de l'époque du «gaspillage» de l'argent public en importations qui n'ont rien apporté à l'économie nationale mis à part la rendre de plus en plus dépendante de l'étranger. Aujourd'hui, Abdelmadjid Tebboune est clair sur le sujet. L'argent du pétrole sera investi dans de vrais projets économiques à forte valeur ajoutée. Tout en garantissant que l'époque de la dépendance aux hydrocarbures est révolue.

«Nous n'allons pas lier notre avenir aux cours du pétrole», a attesté le président Tebboune, estimant que la flambée que connaissent les marchés pétroliers est conjoncturelle. «Au lieu de se baser sur les hydrocarbures, la stratégie nationale actuelle repose sur le développement des activités créatrices de richesse et l'exploitation des ressources nationales à l'image du fer, le phosphate et l'hydrogène en sus de l'agriculture», a-t-il poursuivi. Dans ce contexte, le chef de l'Etat a évoqué la possibilité de recourir à l'endettement pour financer les projets rentables économiquement comme les voies ferrées, les ports et les barrages. Un nouveau paradigme économique et des espoirs. L'Algérie sera-t-elle capable de réaliser ce grand défi? Pour le moment, elle aura tenu face à la crise alors que les «experts» annonçaientt son «écroulement» en 2021. Il n'en fut rien, on est en 2022. La Covid-19 a accentué la crise mais on n'est pas mort. Le pays préserve même des réserves de change plutôt conséquentes. «44 milliards de dollars», révèle le président. De bon augure pour l'avenir...