Le géant de l'énergie British Petroleum (BP) et la firme italienne (ENI) sont en voie de conclure un accord pour échanger leurs actifs. L'accord séparé concerne BP et ses actifs en Algérie, qui seront rachetés par l' ENI. Il s'agit des participations dans des centrales à gaz algériennes en l'occurrence.

Cette opération de rachat des actifs était au stade des pourparlers pendant deux années entre les deux firmes. L'accord n'a pas pu voir le jour entre les deux sociétés à cause des «divergences» qui ont trait à la manière d'opérer la fusion et la combinaison sur l'ensemble des participations qui se trouvent dans l'Afrique et les autres régions du monde.

Les négociations se sont soldées par le transfert des participations des deux firmes en tenant compte de l'accord séparé avec l'Algérie dont les actifs seront revalorisés et actualisés.

Selon des sources proches des négociations en cours, la firme britannique «est sur le point de vendre à l'italien ENI ses participations dans deux grands projets gaziers en Algérie, In Salah Gas et In Amenas». Il reste à déterminer l'estimation qui a été revue à la lumière de l'évolution que connaît la conjoncture pétrolière et gazière dans le monde, et la valeur de la transaction. D'ailleurs, les négociations qui avancent bien, doivent être entérinées via un accord qui tirera au clair la question de la transaction en termes d'actifs et de participations.

Il s'agit d'opérations combinées dont la part de l'Afrique doit être évaluée sur une base qui permettra à BP d'éponger ses dettes et maintenir sa présence en tant qu'actionnaire dans des sociétés qui assurent la production des champs, c'est-à-dire un accord de partage de production (PSA). L'Algérie se situe dans une posture où son rôle reste prépondérant quant à la négociation qui touche à sa richesse énergétique en général. C'est ce qui va permettre aux rapports entre l'Algérie et l'Italie de connaître plus d'approfondissement sur le plan des échanges économiques et en termes de partenariat global qui ne cesse de se développer d'une manière notable ces dernières années. Les sources avaient soulevé les raisons qui ont fait que les négociations ont connu un retard de plus de 3 années. Les causes avancées seraient dues au fait que «les deux parties avaient du mal à s'entendre sur un moyen d'équilibrer la valeur de leurs actifs angolais, car les opérations et les réserves de pétrole et de gaz de l'ENI sont plus importantes et plus précieuses que celles de BP».

Le transfert des actifs et la signature d'un accord séparé concernant les participations dans les entreprises algériennes permettront aux deux firmes de revaloriser leurs actifs optant pour une nouvelle fusion.

Ce qu'il faut savoir est que le transfert que cherchent à mettre en oeuvre BP et ENI sera bénéfique et rentable pour la société italienne. L'ENI va accroître ses valeurs qui vont du coup consolider le portefeuille des italiens dans les entreprises gazières algériennes. Les participations de BP sont estimées selon les dernières statistiques à 45,89% dans l'usine de gaz naturel d'In Amenas et à 33% dans l'usine à gaz d'In Salah.

Ces participations seront transférées à ENI qui veut renforcer son autonomie en énergie gazière et développer un partenariat très poussé avec l'Algérie. L'Algérie entretient des relations historiques avec l'Italie. Elles ont été renforcées par la signature des accords gaziers de longue durée. C'est un signe qui renseigne sur la nouvelle conception de partenariat qui arrangera les deux pays de la Méditerranée.

L'Algérie joue sa carte énergétique comme un moyen qui va lui permettre d'accéder aux marchés européens, mais comme une source aussi de développement de son économie et de sa diversification. Ce nouveau paradigme encouragera l'Algérie et ses partenaires d'avoir des projets en commun pour développer des industries pétrochimiques et avoir son autonomie par rapport aux produits et dérivés énergétiques.