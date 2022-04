Les réserves de change qui se situaient à près de 194 milliards de dollars fin décembre 1993 ont lourdement chuté pour se stabiliser autour des 44 milliards de dollars actuellement. Reconstituer ce fabuleux bas de laine même avec un baril qui évolue largement au-dessus des 100 dollars est illusoire, mais le renflouer partiellement ne semble pas impossible d'autant plus que le pays a relativement nettement amélioré ses revenus générés par ses exportations hors hydrocarbures. La crise financière traversée par l'Algérie a, certes été redoutable. La nette embellie des cours de l'or noir qui campent autour des 112 dollars, l'autorise cependant, incontestablement, à voir le bout du tunnel. En théorie, les experts estiment que le pays peut se satisfaire d'un baril situé dans une fourchette comprise entre 70 et 80 dollars. Sa trésorerie ne s'est, par contre, jamais mieux portée lorsque le baril tourne autour des 100 dollars, voire plus. C'est dans ces circonstances qu'il a pu constituer un bas de laine qui a avoisiné les 200 milliards de dollars et un Fonds de régulation des recettes de quelque 70 milliards qui a servi de pare-feu à la crise provoquée par la dégringolade des prix du pétrole. Une situation qui a malheureusement tellement perduré au point de le mettre à sec. Ce qui a contraint les pouvoirs publics à prendre option pour le financement non conventionnel et à puiser dans les réserves de change, pour éviter des scénarios catastrophes qui induiraient des conséquences dévastatrices pour l'économie nationale et qui chahuteraient une paix sociale déjà chèrement acquise. La justice sociale demeure la colonne vertébrale de la République. Le chef de l'Etat s'en est fait le garant. Elle a pu être allégrement assurée lorsque les caisses étaient alimentées par des revenus pétroliers confortables. Où en sont les réserves de change? Le niveau des réserves de change a repris, durant le mois de mai 2021, un trend (tendance, Ndlr) haussier», une situation qualifiée d'«inédite» et qui n'a pas été observée depuis plusieurs mois, avait souligné, le 9 juin 2021, un communiqué du grand argentier du pays, Aïmene Benabderrahmane, qui a accédé depuis au poste de Premier ministre. Le niveau des réserves de change s'élève, actuellement, à 44 milliards de dollars contre 53 milliards de dollars fin 2019, avait déclaré, le 25 juillet dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui s'était félicité du «non-recours de l'Algérie à l'endettement extérieur, contrairement aux multiples prévisions fixant la fin de 2020 et le début 2021 comme date de recours à cette mesure. Il est, en effet, pratiquement impossible d'épuiser un bas de laine d'un tel niveau en une année, surtout que les prix du pétrole, qui constituent l'essentiel des revenus du pays évoluaient à ce moment-là au-dessus des 75 dollars. Ce qui présageait déjà d'une nette amélioration de la situation financière du pays qui, de surcroît, assurera la longévité des réserves de change. Et c'est ce qui s' est réellement passé. Une situation qui doit immanquablement se consolider avec un prix du Brent référence du pétrole algérien qui campe autour des 110 dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin s'échangeait à 113, 35 dollars,hier, vers 14h20. Soit 1,65 dollar de plus que la séance précédente. Le baril de West Texas (WTI) américain pour livraison en mai grappillait quant à lui 1,40 dollar à 107,78 dollars. Un niveau qui laisse présager que l'Algérie pourra compter sur un bas de laine conséquent. Tous les voyants indiquent, en principe que les prix de l'or noir sont sur une courbe ascendante.

La guerre en Ukraine qui s'enlise, l'embargo qui menace les exportations russes de pétrole avec des conséquences indéniables sur l'offre, l'interruption de la production libyenne sur fond de tensions politiques, l'Opep+ qui s'oppose à une ouverture supplémentaire de ses vannes...sont autant d'ingrédients qui entretiennent une flambée des cours de l'or noir. L'Algérie devrait renflouer son bas de laine.