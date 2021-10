Sur un marché gazier en proie à des changements profonds en matière de contrats d'approvisionnement sur les deux continents, l'Afrique et l'Europe, l'Algérie est en phase de saisir cette opportunité de redistribution des cartes, pour consolider sa présence et pérenniser des relations avec ses principaux clients. Se distinguant par une assurance véhiculée par le maintien de contrats à long terme, l'Algérie, à travers Sonatrach, emprunte la voie de la concertation en vue de se positionner comme fournisseur sûr et fiable du gaz en Europe, notamment pour l'Espagne et l'Italie, et oeuvre à consolider son déploiement sur l'Afrique.

À cet effet, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a pris part, lundi dernier, par visioconférence, à la réunion de haut niveau de la Commission africaine de l'Énergie (Afrec) au cours de laquelle il a souligné que «l'Algérie accorde une attention particulière à la concrétisation du projet de gazoduc transsaharien (Tsgp), reliant le gaz naturel nigérian à l'Europe via le réseau de gazoduc algérien, et la disposition de l'Algérie à mettre à profit sa présence au sein des organisations et institutions internationales et régionales pour proposer des axes de coopération avec ses partenaires africains dans le domaine gazier». Une orientation qui vise d'une part à renforcer les relations avec les partenaires africains, en l'occurrence, le Niger et le Nigeria, dans l'optique de s'installer confortablement sur le marché africain, et d'autre part, d'ouvrir de nouveaux horizons d'investissement et de développement de filières qui auront un impact positif et certain sur la relance économique.

À ce sujet, le ministre de l'Énergie et des Mines, n'a pas manqué de relever «le poids important de l'industrie d'hydrocarbures dans l'économie nationale, ainsi que le potentiel en termes de ressources et les progrès réalisés pour doter l'Algérie d'une industrie pétrolière et gazière moderne et performante, pour répondre aux besoins du développement économique et social du pays». Cela étant, l'importance des marchés internationaux interviendra justement, pour renforcer les efforts déployés en réalisations à l'intérieur du pays, et concourent à atteindre les objectifs fixés comme le précise Mohamed Arkab en évoquant «les grands projets structurants d'intérêt national et régional initiés, dont les gazoducs reliant l'Algérie à l'Europe et autres complexes de liquéfaction, lui permettant de remplir ses obligations envers ses clients et de jouir à travers le GNL d'une flexibilité sur les marchés gaziers régionaux. Le gaz naturel permet d'accompagner le processus de transition énergétique et d'accélérer l'atteinte du

7e Objectif du développement durable (ODD), notamment dans les pays à fort potentiel gazier. C'est donc sur plusieurs fronts que l'Algérie mène la bataille de l'énergie, tenant compte d'un ordre mondial en perpétuel changement imposant une force d'adaptation qui rentre dans les capacités et les ressources de l'Algérie, sous condition de valoriser son potentiel à travers un positionnement fort sur les marchés internationaux de l'énergie, et cela, en reconsidérant les axes de ses partenariats.