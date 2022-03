Outre sa vocation de wilaya touristique par excellence, Oran, a deuxième ville du pays est également le centre des affaires. Oran vient d'être le théâtre de rencontres bilatérales des hommes d'affaires algériens et leurs homologues de seize pays africains ayant pris part au Salon africain des affaires, en présence des ambassadeurs de ces pays accrédités en Algérie. Une occasion de discuter des moyens à mettre en place pour promouvoir les échanges commerciaux et le partenariat. Les opportunités d'échanges commerciaux bilatérales et les possibilités d'exportation des produits algériens vers l'Afrique ont été également au centre des discussions, tTandis que les possibilités de partenariat dans les différents secteurs d'activités feront l'objet des discussions, selon les participants aux rencontres.

Une industrie interafricaine

L'ambassadeur du Tchad en Algérie, Mokhtar Wawa Dahab, a indiqué que «les opportunités de partenariat entre l'Algérie et le Tchad dans le domaine de la transformation des matières premières sont multiples». Il a estimé que «l'Algérie dispose d'un savoir en matière d'industrie de transformation et le Tchad regorge de matières premières». «Les opportunités d'établir des partenariats entre les deux pays, et les pays africains de manière générale, sont aussi nombreuses que les matières premières abondantes dans ces pays», a-t-il déclaré, relevant que son pays produit du fer, du ciment, du coton, du beurre de karité et bien d'autres matières premières, qui sont exportés essentiellement vers l'Asie, pour être transformés avant d'être revendus aux Africains à un prix fort». «Les pays africains auront beaucoup à gagner s'ils parviennent à transformer ces matières premières sur leur propre territoire», a-t-il réitéré, soulignant que «l'Algérie, qui dispose déjà d'une industrie de transformation en développement, peut nouer des partenariats avec ces pays africains et transformer ces matières premières». À ce sujet, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Algérie, Alphonse Voho Sahi, a affirmé que «l'avenir de l'Afrique se bâtira nécessairement avec l'Algérie».

Dans son allocution, le diplomate ivoirien a souligné que «l'Afrique, outre les matières premières dont regorge son sous-sol, peut également fournir des produits industriels compétitifs aussi bien pour ses propres marchés que pour d'autres continents». Par ailleurs, l'ambassadeur ivoirien a estimé que le Salon africain des affaires est une occasion pour mettre sur pied un marché intra-africain soulignat la nécessité de «promouvoir un marché continental devant correspondre aux attentes du contient et de ses besoins».

À cet égard, le chef de mission commerciale tunisienne Rafik Mansouri a plaidé pour le renforcement de la coopération économique et commerciale bilatérale dans tous les secteurs, notamment le tourisme, l'industrie, les services et la santé, l'élargissement de la coopération dans l'agriculture et l'environnement.

Diversifier les échanges et les partenariats

Mettant l'accent sur la nécessité d'encourager les sociétés tunisiennes et algériennes à lancer des projets communs et une production commune, «afin de pénétrer en force les marchés africains avec des produits excellents conformes aux normes internationales», Rafik Mansouri a révélé que «la Tunisie ambitionne de donner un nouveau souffle aux relations commerciales algéro-tunisiennes et développer de nouveaux domaines de coopération». Pour ce faire, «la Tunisie vise, comme première étape, à rétablir les échanges commerciaux algéro-tunisiens à leur état antérieur à la pandémie de Coronavirus» a-t-il souligné, avant de songer, en seconde étape, à «augmenter et à diversifier les domaines de coopération». A ce sujet, le chef de la délégation mauritanienne Mohamed Lamine Abdelfatah a affirmé que «la ligne maritime commerciale reliant l'Algérie à la Mauritanie, entrée en service dernièrement revêt une grande importance pour l'économie des deux pays», ajoutant que la «Mauritanie constitue une autre porte de l'Afrique pour l'Algérie». En effet, cette ligne commerciale contribuera à la promotion et à l'accroissement du volume des échanges commerciaux entre les deux pays d'une part, et avec l'Afrique, d'autre part. Il en est de même pour «la route transsaharienne, à même d'ouvrir un nouvel horizon pour les échanges entre l'Algérie et l'Afrique et aura un grand impact sur l'avenir de l'Afrique».

L'Afrique, première destination de Saidal

Le groupe pharmaceutique Saïdal est fin prêt pour lancer les activités de son premier centre de bioéquivalence baptisé Equival. «Le coup d'envoi sera donné au cours du mois de mars courant», a indiqué le responsable du projet, Sofiane Brouri, expliquant que «ce dernier (le projet) est une entité pionnière ayant pour mission la réalisation d'études de bioéquivalence, pour prouver que les médicaments génériques, objets de ces études, sont équivalents aux princeps d'un point de vue efficacité et sécurité notamment». La même source a affirmé que «l'Afrique demeure la première destination des produits du Groupe» ajoutant que «nous exportons depuis une vingtaine d'années nos produits vers des pays africains comme le Burkina Faso, le Sénégal et la Mauritanie». «Une cinquantaine de produits sont enregistrés à l'étranger, principalement dans des pays africains comme le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Tchad», a-t-il ajouté, indiquant que «l'enregistrement est une étape nécessaire qu'il faut effectuer avant toute opération d'exportation».

Les exportations du groupe Saidal sont appelées à toucher d'autres pays africains dans les prochaines années avec l'objectif de tripler le volume actuel des produits exportés. Le nouveau centre de bioéquivalence Equival est un acquis de plus pour promouvoir les exportations du groupe, qui sont des génériques pour une grande partie, a noté la même source.