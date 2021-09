Intervenant en profondeur pour concrétiser sur le terrain, briser les verrous qui subsistent et qui entravent la relance de l'économie nationale, le ministre de l'Industrie s'est penché, lors d'une réunion avec les cadres du secteur, sur l'importance de l'accueil qui est réservé aux investisseurs par l'administration. Et ce, dans l'objectif d'apporter une nouvelle approche et définir les voies d'améliorer cet aspect, qui a, de tout temps, fait défaut au processus d'investissement en Algérie. À cet effet, le ministère de l'Industrie prépare «la mise en place du système management «qualité de l'accueil «, en collaboration avec l'Institut algérien de normalisation (Ianor), au profit notamment des investisseurs afin de faciliter l'acte d'investir». Une nouvelle approche aux allures de rupture avec les anciennes pratiques et un signe fort de changement en matière de considération et de prise en charge des opérateurs économiques. Il est clair que dans la relation entre les investisseurs et l'administration, l'accueil demeure, sans conteste, le premier argument de motivation et d'engagement pour l'investisseur. Il s'agit d'un maillon déterminant dans l'acte d'investissement, longtemps occulté par le processus et les procédures administratives, au point de générer des situations conflictuelles qui ont été à l'origine des nombreux blocages et abandons de projets. Ce à quoi s'est heurté un grand nombre d'investisseurs, pendant des décennies, où la bureaucratie et la corruption ont totalement banni la pratique de base pour tout début de relation commerciale ou économique, en l'occurrence l'accueil. Autant dire que cette orientation remet les pendules à l'heure et passe pour être l'une des importantes clés de réussite de cette transition d'une gestion mafieuse à une gestion scientifique, en adéquation avec les attentes des investisseurs et avec les défis socio-économiques de l'heure. Cela étant, il est plus que nécessaire d'entamer cette tâche par le commencement, afin de mettre en place des mécanismes fiables, qui interviennent dans l'optique de réconcilier le citoyen algérien avec l'administration et surtout avec l'existence de réelles perspectives économiques dans son pays. À ce titre, le ministère de l'Industrie précise que «l'objectif recherché, à travers l'adoption de cette démarche, est de rapprocher l'administration du citoyen, notamment les investisseurs et offrir un service public plus proche, plus simple et plus efficace, en facilitant l'accès aux services existants, développant de nouveaux services et renforçant l'interaction avec les usagers». Il faut dire que devant les séquelles profondes laissées par la «issaba», sur tous les paliers de l'administration, il est plus que nécessaire de réformer depuis l'origine du mal. Notamment dans le domaine de l'investissement qui reste l'une des bases essentielles pour la relance de l'économie nationale, du fait que c'est à travers ce vecteur que les objectifs de performances dans la production nationale, l'exportation, la création d'emplois et la lutte contre le chômage seront atteints. Autrement dit, la qualité de l'accueil ne s'arrête pas au simple fait de courtoisie, elle peut être le déclic pour un engagement économique à vie.