La filiale algérienne participe aux performances de la compagnie internationale leader des télécommunications Ooredoo. Le Groupe Ooredoo confirme son leadership. Il maintient, pour la sixième année consécutive, son classement parmi les 50 meilleures marques des télécommunications au monde; c'est ce que révèle le rapport Télécoms 300 de l'année 2022 publié par l'agence mondiale Brand Finance. Le document indique que la valeur de la marque du Groupe Ooredoo a augmenté durant l'année en cours de 6% par rapport à 2021 et renforce son classement dans le top 50 mondial des marques de télécommunications, et ce pour la sixième année consécutive, avec une valeur totale de la marque de 3,412 milliards de dollars. Brand Finance, spécialisé en consulting des valeurs marchandes et en stratégie de marque, indique que la croissance de la valeur de la marque Ooredoo de 6% a été réalisée en partie grâce aux contributions positives des activités de la société en Indonésie, en Algérie, en Tunisie et au Qatar.

L'Algérie est ainsi un pays clé pour Ooredoo, dont le siège principal se trouve à Doha, et qui étend sa présence sur dix marchés au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au Sud-Est asiatique. Brand Finance publie son rapport annuel en fonction des évaluations des entreprises opérant dans les télécommunications à travers le monde. Les marques sont d'abord évaluées pour déterminer leur force, en se basant sur plusieurs facteurs tels que l'investissement dans le marketing, le déploiement, la fidélité, la satisfaction des employés et la notoriété de l'entreprise, qui sont ensuite utilisés pour déterminer le pourcentage des revenus d'une entreprise apporté par la marque. Les informations obtenues à partir de ces deux procédures déterminent le classement des marques ayant une plus grande valeur dans le domaine des télécommunications. Brand Finance assure, constamment, le suivi de la valeur de la marque du Groupe Ooredoo et cela depuis le lancement de sa marque mondiale en 2013. S'exprimant sur cette réalisation, Sheikh Mohammed Bin Abdulla Al Thani, Directeur général adjoint du Groupe Ooredoo déclare: «Nous sommes fiers à Ooredoo d'être sélectionné une fois de plus, et pour la sixième année consécutive, parmi les 50 meilleures marques de télécommunications au monde. Cette réalisation témoigne de notre contribution considérable à l'industrie des télécommunications. Une contribution qui est le résultat direct de notre engagement à investir dans la technologie, l'innovation et le développement des compétences des employés afin d'offrir les meilleurs produits et services à travers nos marchés.» Sheikh Mohammed Bin Abdulla Al Thani ajoute: «Nous continuons à travailler pour renforcer notre leadership commercial dans la 5G, et nous réalisons des progrès remarquables dans la transformation digitale. Grâce à notre stratégie concurrentielle, notre grande volonté et notre engagement à devenir un fournisseur intelligent de services télécoms et de la technologie, nous aspirons à tirer parti de ces succès pour continuer à rehausser notre entreprise et à renforcer la valeur de notre marque dans les années à venir.»