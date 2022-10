Après la Tunisie et la Libye, le Groupe Sonelgaz vise l'Europe via le projet d'exportation d'électricité vers l'Italie, en phase d'études. Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail dans la wilaya d'Oran, le président-directeur général du groupe Sonelgaz, Mourad Adjel, a affirmé que cette énergie est «suffisante» au niveau national dépassant les 25.000 mégawatts (MW) et devant dépasser 30.000 MW à l'horizon 2030, notant que l'Algérie, qui exporte vers la Tunisie, a l' ambition d'étendre le champ de ses exportations vers les pays européens. Au plan local, le même responsable a révélé que la production électrique devrait atteindre dans la wilaya d'Oran les 2.000 mégavolts ampères (MVA) à l'horizon 2030, soulignant que «la wilaya d'Oran a réussi à réaliser l'autosuffisance en matière de production de l'énergie». Selon ses propos, «la wilaya d'Oran produit 1700 mégawatts d'électricité alors que la consommation ne dépasse pas les seuils de 39%». Une production devant encourager les investisseurs. Aussi, a-t-il appelé les investisseurs locaux à concrétiser leurs projets dans le cadre de la redynamisation de l'économie nationale. D'autant, a-t-il ajouté, que la Sonelgaz est en passe «de trouver des solutions pour alimenter en énergie électrique les zones industrielles de Tafraoui et de Bethioua ainsi que la zone d'activités de Boutlélis». Abordant le raccordement de la wilaya au gaz de ville et à l'électricité, le même responsable a indique que «le projet est finalisé». Il a également fait état de la quote part accordée à l'accompagnement et à l'encouragement de l'investissement dans le secteur agricole, faisant savoir que «23.000 exploitations agricoles ont été raccordées au réseau d'énergie» sur un global de 48 000 concernés. L'objectif est de porter leur nombre à 30000 exploitations d'ici la fin de l'année en cours, note Mourad Adjel, précisant que la totalité des exploitations seront raccordées avant la fin de l'année prochaine. La réunion de travail présidée à Oran par le premier responsable de la Sonelgaz, entre dans le cadre d'une série de rencontres organisées par la Sonelgaz à travers le pays. Une occasion pour les responsables des collectivités de soulever l'ensemble de leurs préoccupations et celles des investisseurs, en plus des problèmes entravant le développement local. Il s'agit essentiellement des retards accusés dans le raccordement des exploitations agricoles aux réseaux de gaz de ville et d'électricité. «Sur le plan agricole, la wilaya d'Oran occupe une place importante. Les fermes de Misserghine, Boutelilis, Cap Blanc, El Ançor en sont un exemple concret, qui produisent toutes les variétés des fruits et légumes. Idem pour les terres fertiles et nourricières de Oued Tlélat, Tafraoui, El Braya, El Hamoul, Mehdia jusqu'aux grandes prairies de Boufatis, Benfréha, Sidi Benyebka, en plus du plateau géant de Mlata. Il en est de même dans le domaine de l'industrie tout comme d'ailleurs dans le secteur du tourisme», s'accorde t-on à dire.