Depuis le début du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, les principaux indicateurs économiques régissant les règles des marchés internationaux de matières premiers se sont emballés, menaçant l'équilibre économique de plusieurs pays, mais quels seraient les vrais impacts sur l'économie algérienne? Plusieurs voix se sont élevées pour crier au déséquilibre financier économique, et aux effets d'une nouvelle crise, qui viendrait compromettre les avancées et la feuille de route économique, mise en oeuvre par l'Etat, et dont la priorité majeure pour l'année 2022 est sans conteste, la relance économique. Or, la crise ukrainienne intervient à un moment crucial de la relance économique, où les effets des réformes qui commencent à se concrétiser sur le terrain de la lutte contre la bureaucratie et la corruption, s'intensifient, et dans une phase où des changements notables sont à relever, notamment en matière de renouvellement de vision et de stratégie pour l'investissent, et pour le redéploiement sur les marchés étrangers.

D'autre part, l'envolée des prix occasionnée par ce conflit, notamment ceux du blé et du maïs, ne peut avoir que des répercussions très limitées dans la mesure, où ces produits sont subventionnés par l'Etat , et ne peuvent être à l'origine d'effets inflationnistes sur la consommation, et par conséquent sur le pouvoir d'achat des citoyens. D'autant plus qu'on ne peut parler de stress ou d'inquiétude du fait que pour cette période, l'Algérie à constitué ses stocks de sécurité, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle, qui ne peut se permettre de rester à la merci des fluctuations et des perturbations des cours des marchés internationaux. Cela étant, il est indéniable que l'embellie du marché pétrolier juste avant la crise ukrainienne, l'envolée du prix du baril, à son déclenchement, et la hausse des prix du gaz, constituent, qu'on le veuille ou pas, un contrepoids économique de taille pour l'économie nationale. Et ce dans la mesure où l'importation du blé à 344 euros la tonne, sera amortie par l'exportation du baril à 100 dollars, et par le prix du gaz qui frôle les 1400 dollars les 1000m3. C‘est;,précisément, dans cette configuration particulière, qu'apparaîssent la vraie portée et l‘importance des actions menées en matière de déploiement du gaz algérien, et des partenariats réalisés, notamment pour le GNL, à l'étranger, faisant de l'Algérie le 4e fournisseur de l'Europe. Une position qui ne découle pas donc, d'une vision opportuniste basée que sur des épisodes inédits de perturbation des marchés internationaux, du fait que l'Algérie a entamé ses réformes bien avant le conflit armé.Il est question d'un travail de fond visant à réhabiliter la position de l'Algérie dans le concert des nations, et confirmer son retour sur la scène économique internationale.

A contrario, sa position par rapport au marché pétrolier, représente un équilibre conjoncturel, sur lequel il serait téméraire de bâtir une vision économique à moyen et long terme, mais il n'en demeure pas moins, que pour l'heure, il représente une stabilité économique, qui, au pire, permettra de maintenir les actions de la relance économique et industrielle et, conférera à l'Algérie un répit, un sursis, pour asseoir des bases économiques fortes, qui pourraient baliser le chemin, vers une réelle stabilité économique. Cette dernière se profile d'ores et déjà à travers les réalisations effectuées sur le terrain en matière de renforcement des actions et des mesures concourant à améliorer le climat des affaires, et consolider les secteurs stratégiques tels que celui des exportations, et, notamment travailler à trouver les mécanismes qui pourraient permettre de développer les productions des produits qui maintiennent la dépendance de l'étranger, tels que les céréales.