L'Algérie vient d'engranger la quatrième place parmi les 10 meilleurs pays africains pour investir en 2022, selon «Business Insider Africa». Ce site web américain qui a fait ce classement, précise que «l'Algérie est devancée par le Nigeria, l'Egypte et l'Afrique du Sud», souligne- t-on.

Cette nouvelle reconfiguration au plan économique de l'Algérie en ce qui concerne le climat des affaires et d'investissement, se fait exprimer et consolider par les dernières décisions de l'Exécutif qui a entamé des révisions substantielles sur la précédente loi inhérente à l'investissement étranger (IDE).

Le site américain avance les raisons qui ont fait que l'Algérie a bénéficié de cette place de choix en matière d'investissement. Il évoque les atouts du pays, la situation financière et les créneaux qui sont susceptibles d'opérer un saut rapide et qualitatif au plan économique en général et le tourisme en particulier. À ce propos, le site américain «Business Insider Africa» a rappelé que «parmi les atouts de l'Algérie, qui confortent sa position de destination recommandée pour les investisseurs, ses réserves de change et son PIB qui est de l'ordre de 151,46 milliards de dollars en 2021», affirme-t-on.

C'est là un des indices qui confortent l'investissement et son attractivité pour les hommes d'affaires et les porteurs de grands projets émanant de l'étranger.

Mais il y a d'autres raisons dont ce classement est justifié, à savoir la révision en substance de la loi inhérente à l'investissement dans son ensemble. La législation en vigueur s'est démarquée par rapport au fonctionnement «bureaucratique» du monde des affaires et de l'investissement. Il y a la règle du 51/49 qui a été supprimée dans la nouvelle loi entérinée par le Parlement et mise en oeuvre par l'Exécutif.

La révision de la loi régissant l'investissement a été corroborée par le Conseil des ministres, c'est dire que la question a été prise au plus haut niveau de la décision politique. L'examen de la loi avait comme objectif «à mettre en adéquation le dispositif juridique et réglementaire régissant l'investissement avec l'environnement économique actuel et promouvoir la destination du pays aux investissements directs étrangers», avait souligné le Premier ministre et ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane.

La promotion des investissements intègre y compris les investissements directs étrangers (IDE).

Le site américain s'est focalisé sur deux secteurs essentiels selon lui, qui méritent d'être exploités dans le cadre des investissements directs, à savoir les énergies renouvelables et le tourisme. Pour ce site, ces deux secteurs constituent une opportunité inouïe pour les hommes d'affaires qui veulent investir leur capital en Algérie.

Les investisseurs étrangers sont au courant de la nouvelle législation en rapport avec la promotion de l'investissement. La nouvelle loi a précisé en la matière la nécessité de «la mise en place d'un cadre juridique favorable à la relance de l'investissement productif des biens et services, la facilitation et la simplification des procédures administratives liées à l'acte d'investir».

Cette loi révisée, qui est plus libérale que toutes les lois précédentes, permettra aux investisseurs étrangers de venir en force pour investir dans les secteurs dont les opportunités ne manquent pas et le marché algérien restant vierge.

Il y a comme une volonté de la part de l'Exécutif d'asseoir la logique du marché tous azimuts en facilitant au maximum la tâche aux opérateurs privés et les investisseurs étrangers sur le plan administratif, juridique et technique. Cela dans la perspective de réussir le challenge de l'investissement comme seul critère de la relance de l'économie nationale et de la diversification des rentrées en devise pour le Trésor public.

Le contexte économique mondial plaide pour des investissements et des partenariats gagnant/gagnant. C'est la seule recette qui permet au pays de sortir de sa dépendance de l'économie rentière, c'est-à-dire, ne plus se référer aux fluctuations du marché mondial inhérent aux prix des hydrocarbures.