Ce mois de juillet s'annonce particulièrement chaud, avec des pics de chaleur qui risquent de se rééditer au cours des toutes prochaines semaines.

La situation ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices, surtout que l'épisode caniculaire du début de ce mois rappelle le risque accru d'incendies. La menace est justement prise très au sérieux par le ministère de l'Agriculture qui décrète, d'ores et déjà, l'alerte absolue. Le ministère de l'Agriculture et du

Développement rural vient, en effet, d'annoncer, «l'état d'alerte maximale» pour la lutte contre les incendies de forêts en raison de la hausse des températures à des niveaux élevés. «Compte tenu des conditions climatiques marquées par la hausse des températures, favorisant, ainsi, les départs de feux, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural annonce l'état d'alerte maximale et la mobilisation de tous ses fonctionnaires relevant des corps de la direction des forêts, et ce, dans le cadre de l'activation permanente et continue du Plan national de prévention et de lutte contre les incendies de forêts», précise le département de l'agriculture et du développement rural dans un communiqué.

Le ministère a en outre appelé, dans ce sens, «tous les responsables et les intervenants, à travers le territoire national et à tous les niveaux, à la mobilisation afin d'éviter le pire et de faire face à toute urgence, et ce, tout au long de la semaine et 24h/24».

Notons que cette alerte maximale est érigée au moment où le sud de l'Europe, notamment en Espagne, et jusqu'aux îles Baléares en Méditerranée des incendies font rage et restent hors de contrôle. La bataille contre les flammes a, par ailleurs, fait deux morts en Grèce.

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés à même de garantir le succès de la campagne de prévention et de lutte contre les incendies de forêts en coordination avec toutes les directions et les corps concernés, à l'instar de la direction de la Protection civile DPC.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre du souci de préserver les ressources forestières et la sécurité des personnes et des biens se trouvant à proximité des milieux forestiers, recommandant à tous les responsables et les intervenants de se mobiliser de manière permanente tout au long de la campagne.

Toutes les mesures organisationnelles devront être prises au niveau du ministère afin de veiller à la mise en oeuvre et au respect des mesures prises, conclut-on. S