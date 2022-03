À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des personnes à besoins spécifiques, et dans le cadre de sa stratégie adoptée en matière d'amélioration des conditions de prise en charge des assurés sociaux et de leurs ayants droit, et plus particulièrement les personnes vulnérables, la Cnas effectue un travail de sensibilisation au profit de cette frange de la société. À ce titre, l'agence Cnas d'Alger a tracé un programme de sortie et de proximité pour rapprocher l'administration du citoyen et favoriser la création de liens avec les personnes grabataires. Ce travail est assuré par les assistantes sociales de l'agence, habituées à se rendre aux domiciles des personnes vulnérables pour leur apporter un accompagnement administratif et social. Ces assistantes exploitent, dans leur plan d'action, le listing des assurés sociaux en invalidité de troisième catégorie (personnes dépendantes), ainsi que le listing des assurés sociaux en situation d'handicap psychomoteur, afin de les aider à accomplir leurs démarches administratives, dont notamment la prise de rendez-vous auprès des hôpitaux, les situations à régler dans différentes administrations, à l'instar de celles sous tutelle, les APC et autres... Durant cette campagne, les assistantes sociales de la Cnas d'Alger se sont rapprochées des services de la Caisse nationale des retraites (CNR) pour travailler en collaboration et cibler les retraités âgés, atteints de maladies chroniques ou ayant des difficultés à se déplacer ou à accéder aux services de soins, afin de les informer, les conseiller et les assister.

Par ailleurs, la Cnas a pris des mesures particulières en direction des personnes à besoins spécifiques, notamment, en vue de leur faciliter l'accès aux prestations à savoir:

- l'aménagement des structures de paiement afin d'être accessibles aux personnes qui circulent en fauteuil roulant (rampe d'accès).

- la réservation d'un guichet pour l'accueil de cette catégorie d'assurés sociaux; dans tous les cas, les personnes à besoins spécifiques sont reçues en priorité, afin de réduire au maximum le délai d'attente.

- l'assuré social à besoins spécifiques peut s'adresser au centre de l'Office national d'appareillage et d'accessoires pour personnes handicapées (Onaaph) de son choix, sur tout le territoire national, pour l'acquisition de son appareillage, sans avoir à se déplacer à son centre d'affiliation.

- l'ouverture des contrôles médicaux au niveau des structures de l'Onaaph: Cette mesure permet d'effectuer, de manière immédiate et instantanée, toutes les démarches requises pour la prise en charge des produits d'appareillage indiqués à la personne malade assurée sociale.

- la formation dédiée aux chargés des cellules d'écoute, en matière du langage des sourds-muets pour faciliter le contact.

- la conception des supports d'information, en braille, dédiés aux personnes non-voyantes.